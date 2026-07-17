Montefiascone, Forza Italia riunisce la classe dirigente: oggi il meeting estivo con Antonio Tajani

Sul lungolago l'appuntamento 'Riflessi di Libertà': confronto sulle strategie del partito tra dirigenti nazionali, amministratori locali e giovani azzurri

17/07/2026 - 11:38



MONTEFIASCONE – Sarà Montefiascone a ospitare oggi, venerdì 17 luglio, il meeting estivo di Forza Italia Viterbo, tradizionale appuntamento che riunisce la classe dirigente del partito prima della pausa estiva. L'iniziativa, dal titolo 'Riflessi di Libertà', prenderà il via alle 17.30 nella location de La Carrozza d'Oro, sul lungolago.

L'incontro rappresenterà un momento di confronto politico e organizzativo per fare il punto sulle priorità del partito, con particolare attenzione alle prossime sfide elettorali, al percorso congressuale, al rafforzamento della presenza sul territorio e al ruolo di Forza Italia all'interno della coalizione di centrodestra e del Partito Popolare Europeo.

Ospite principale dell'evento sarà il segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, affiancato dal responsabile nazionale dell'Organizzazione Francesco Battistoni, dal segretario regionale del Lazio Claudio Fazzone e dal segretario provinciale di Forza Italia Viterbo Alessandro Romoli.

Ai lavori parteciperanno anche il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Paolo Barelli, il capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa, il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, l'europarlamentare Salvatore De Meo, il portavoce nazionale del partito Raffaele Nevi e il responsabile nazionale del Dipartimento Elettorale Alessandro Battilocchio.

Attesa inoltre la presenza di consiglieri regionali, sindaci, amministratori locali, dirigenti e rappresentanti istituzionali della Tuscia, chiamati a confrontarsi sulle prospettive politiche del territorio e sull'attività del partito nei prossimi mesi.

Al termine dell'incontro è previsto un momento conviviale, mentre la serata proseguirà con 'Spazio Giovani – Onda Libera', iniziativa organizzata dal movimento giovanile di Forza Italia, dedicata alle nuove generazioni con musica e occasioni di confronto informale.