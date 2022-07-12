Montefiascone, all'Istituto Dalla Chiesa via al progetto formativo Tred

12/07/2022 - 16:09



MONTEFIASCONE - Estate di lavoro per i docenti dell’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone visto che dal prossimo anno scolastico (unico Istituto in tutta la Regione Lazio) ospiteranno il progetto formativo Tred (Liceo della Transizione Ecologica e Digitale) per la regia del Ministero della Pubblica Istruzione con il Consorzio Elis, Ente non profit che avvia a lavoro ogni anno 2.500 giovani e di Snam. Materie di studio big data, robotica, logica, retorica, geopolitica, astrofisica, impronta carbonica, ecologia e beni comuni. L’impostazione che verrà data sul colle, sarà decisamente innovativa. Una sorta di simulazione di quello che viene fatto nei college americani: mix di teoria e concretezza, condito da laboratori, campi estivi ed attività di Gruppo. Ritmi alti da subito: 33 ore settimanali, più ore dedicate alla lingua inglese. Fondamentale il ruolo delle Imprese del Consorzio Elis. Perché affiancheranno i studenti in progetti a tema come quello dell’impronta carbonica. Collaborazione in streaming con tutti gli altri 17 Istituti che realizzeranno il progetto nella penisola (lezioni tenute da docenti aziendali o provenienti dal mondo universitario). Chi prenderà parte alla sperimentazione avrà fascinazione per modelli più attenti ai cambiamenti globali ed alle dinamiche dell’economia. E sicuramente si potranno raggiungere fondamentali che sono già alla portata di molti studenti europei: laurea a 21 anni e con posizioni senior in Aziende a 30. Montefiascone ed altri accettano questa scommessa. Vinta da altre parti dove funziona. La tradizione dice che purtroppo il numero dei laureati non aumenta (ultimo posto nel continente). Quindi è ora di modificare percorsi. Di tenere il passo della modernità. Verso tecnologia, globalizzazione, cambiamenti climatici. E Montefiascone sarà in buona compagnia. 2 Istituti in Basilicata(Matera - Liceo scientifico Dante Alighieri e Policoro (Matera) - Istituto di istruzione superiore E. Fermi). 3 in Campani(Capua - Caserta Liceo S. Pizzi, Pompei – NapoliLiceo E. Pascal , Aversa - Caserta Liceo E. Fermi. 4 in Emilia Romagna (Cento- Ferrara - Istituto statale di istruzione tecnica U. Bassi, Castel San Giovanni (Piacenza) - Istituto di istruzione superiore A. Volta della Val Tidone, Bologna - Liceo Malpighi, Forlì - Liceo Fulcieri Paolucci di Calboli. 1 in Liguria(La Spezia - Istituto di istruzione superiore Capellini Sauro). 4 in Lombardia (Cinisello Balsamo - Milano Istituto tecnico-industriale - Liceo delle scienze applicate Cartesio, Pavia - Scuola internazionale di Pavia, Mortara (Pavia) - Istituto di istruzione superiore OmodeoOstiglia (Mantova) - Istituto di istruzione superiore secondaria Galileo Galilei. 1 nelle Marche (Fermo - Liceo Scientifico Statale Temistocle Calzecchi Onesti). 5 in Puglia (Taranto - Liceo G. Battaglini, Bari - Istituto di istruzione superiore secondaria Marconi Hack, Brindisi - Istituto di istruzione superiore secondaria Majorana, Maglie (Lecce) - Istituto di istruzione superiore E. Mattei, Galatina (Lecce) - Liceo A. Vallone. 4 in Sicilia (Siracusa - Istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi, Gangi (Palermo) - Istituto di istruzione superiore G. Salerno Gela (Caltanissetta) - Liceo E. VittoriniCaltanissetta - Istituto di istruzione superiore secondaria Mottura. 1 in Trentino (Rovereto - Trento - Liceo Rosmini) ed infine Veneto (Noventa Vicentina – Vicena Istituto Superiore Masotto).