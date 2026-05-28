Montalto, i consiglieri di opposizione sul trasporto pubblico: Il servizio estivo va garantito

Sacconi, Brizi, Benni e Corniglia chiedono chiarimenti sui collegamenti urbani ed extraurbani: Va evitato il depotenziamento delle tratte

28/05/2026 - 09:21



MONTALTO DI CASTRO – I consiglieri di opposizione Sacconi, Brizi, Benni e Corniglia intervengono sul tema del trasporto pubblico: “Abbiamo presentato una richiesta formale di accesso agli atti al Comune di Montalto di Castro per ottenere chiarimenti sulle interlocuzioni tra l'Amministrazione comunale, Astral e Regione Lazio in merito alla riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale”.

“Al centro della nostra richiesta vi è il futuro dei collegamenti urbani ed extraurbani che interessano Montalto di Castro e Pescia Romana, con particolare attenzione al servizio estivo che da anni rappresenta un punto di riferimento per cittadini, lavoratori, studenti e turisti”.

“Riteniamo che il trasporto pubblico locale debba essere garantito, soprattutto in un territorio come il nostro che durante l'estate vede aumentare presenze, necessità di spostamento e flussi verso il litorale”.

“Con questa richiesta vogliamo sapere se il Sindaco abbia avanzato osservazioni o proposte ad Astral per evitare il depotenziamento delle tratte e per mantenere i collegamenti quotidiani, compresi quelli serali fino alle ore 01:50, presenti sul territorio sin dagli anni 2000”.

“Abbiamo inoltre chiesto di conoscere se siano stati richiesti nuovi collegamenti verso il mare, in particolare per Pescia Romana, dove nei mesi estivi residenti, lavoratori annuali e stagionali e giovani lamentano da tempo servizi insufficienti rispetto alle reali esigenze del territorio”.

“Parliamo di un servizio essenziale che riguarda famiglie, anziani, studenti e lavoratori. Garantire il trasporto pubblico significa garantire sicurezza, mobilità e sostegno concreto all'economia turistica locale”.

“Ora attendiamo risposte chiare da parte dell'Amministrazione comunale”.