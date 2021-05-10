Montalto, avviati i lavori di dragaggio alla foce del fiume Fiora

Benni: ''Intervento importante per risolvere il problema della navigabilità''

10/05/2021 - 07:37



MONTALTO DI CASTRO - Sono partiti i lavori di dragaggio del canale alla foce del fiume Fiora. L’intervento, finanziato dalla Regione Lazio e primo lavoro del programma generale del Comune di Montalto di Castro per la protezione del litorale, consentirà di ricreare i fondali di progetto nel canale permettendo alla nautica da diporto e il settore ittico locale una stagione balenare in totale sicurezza.

''Un intervento importante – dichiara il sindaco facente funzione Luca Benni – per risolvere il problema della navigabilità del fiume Fiora dopo ripetute stagioni in difficoltà. Con la stagione estiva alle porte, il lavoro permetterà alla nautica da diporto e al settore ittico la possibilità di svolgere le proprie attività in tranquillità''.