Monoclonali, somministrate 811 dosi: primato del Lazio

E ieri zero decessi. L'assessore D'Amato: ''Vaccini e cure sono larma vincente. Avanti così''

21/06/2021 - 07:04



VITERBO - Ieri nel Lazio si sono registrai zero decessi causa Covid. I nuovi positivi sono 68, un dato che è il più basso da agosto 2020. Già il 13 giugno scorso nella Regione si erano registrati zero morti.

''Su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-3392) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 22mila test, si registrano 68 nuovi casi positivi (-33), i decessi sono 0 (-1), i ricoverati sono 300 (-20). I guariti sono 188, le terapie intensive sono 77 (stabile). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3% i casi a Roma città sono a quota 41'', ha fatto sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

CERTIFICATO VACCINALE ''Tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma lazioescape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms. Questo è un servizio in più che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite spid''.

TERAPIA L’ultimo Rapporto Aifa ha certificato che il Lazio è la prima regione d’Italia nell’utilizzo delle cure con gli anticorpi monoclonali. ''Vaccini e cure sono l’arma vincente. Avanti così'', ha commentato sempre D’Amato.

In termini assoluti dall'inizio del monitoraggio ad aver dispensato più monoclonali sono Lazio (811 dosi), Veneto (780), Toscana (733). A chiudere la classifica: Provincia autonoma di Trento (26), Molise (13) e la Provincia autonoma di Bolzano (3). I monoclonali sono farmaci specifici contro il Covid-19, autorizzati in via emergenziale e disponibili anche in Italia a partire dal 10 marzo scorso.