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Moneta: ''Congratulazioni a Laura Marandino''
La ricercatrice, cresciuta nel paese cimino, ha ottenuto un importante finanziamento
13/05/2022 - 12:06

CANEPINA - ''Laura Marandino, cresciuta a Canepina, è un'eccellenza nel campo della scienza e della medicina che dà lustro al nostro paese e a tutta la provincia. A lei vanno le mie più sincere congratulazioni'': così Aldo Maria Moneta, sindaco di Canepina, commenta la notizia del finanziamento ottenuto dalla ricercatrice alla cerimonia di consegna delle borse di studio della Fondazione Umberto Veronesi.

Grazie a queste risorse, Laura Marandino potrà proseguire gli studi sulla chemio-immunoterapia nel tumore della vescica non metastatico. ''Il risultato ottenuto - continua Moneta - è senza dubbio un significativo riconoscimento alle capacità, all'impegno e alla passione di una giovane di grande valore, nonché un punto di partenza verso ulteriori e prestigiosi traguardi professionali nella ricerca scientifica. Al giorno d'oggi è quanto mai fondamentale mettere i talenti come quello di Laura in condizione di esprimersi al meglio delle loro potenzialità, con conseguenti benefici sulla salute delle persone''.

 




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