Miss Italia Lazio 2024, Claudia Raimondi incoronata Miss Etruria

Una serata di bellezza e storia tra le mura del castello di Giulia Farnese

29/07/2024 - 09:58



CARBOGNANO - Si è svolta ieri sera a Carbognano (Vt), in Piazza del Comune ai piedi del Castello di Giulia Farnese , la sterza tappa del tour delle finali regionali di Miss Italia Lazio 2024, organizzata dalla Delta Events, agenzia esclusivista dal 2011 del Concorso per la Regione Lazio, e promossa dalla ST Sinergie nell’ambito delle iniziative che, insieme con i Comuni di Capodimonte e Carbognano, sta producendo per celebrare la memoria di Giulia Farnese (Giulia la Bella) ed il suo legame indissolubile con la Tuscia, nel V centenario della suo morte.

Ad aggiudicarsi la corona e la fascia di MISS ETRURIA 2024, vinta nel 2018 della tarquiniese Chiara Bordi - oggi apprezzatissima attrice di serie tv – che si classifico poi al terzo posto assoluto del Concorso, è CLAUDIA RAIMONDI, 21 anni di VITERBO; Claudia, occhi marroni e capelli castani, studia marketing e le piace girare il mondo.

Al secondo posto Greta Caretta, 25 anni di Roma (Eur), occhi verdi e capelli castani; laureata a New York in danza- canto e recitazione , insegnante di pilates

.

Al terzo posto Nicole Boccanera, 19 anni di Marino, occhi marroni e capelli castani; è proprietaria di un e-commerce di abbigliamento.

16 concorrenti hanno preso parte allo show, seguito da tantissimi spettatori che hanno preso d’assalto Piazza del Comune di Carbognano, sfilando e ballando sui successi del film Barbie e presentando in passerella i capi della collezione rinascimentale della stilista Ilaria Sforza Petrocochino. Lo spettacolo è stato abilmente presentato da Margherita Praticò, agente del concorso per il Lazio, per la regia di Mario Gori.

In giuria il sindaco di Carbognano Agostino Gasbarri che ha premiato la vincitrice, la stilista Ilaria Sforza Petrocochino, il personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo, Tiziana Lagrimina in rappresentanza della ST Sinergie, Mariangela Garofalo manager della rete d’imprese “La rete di Giulia” e Antonio Tempesta presidente dell’Associazione Rievocazioni storiche del Lazio.

A conclusione della serata gli organizzatori di Miss Italia Lazio hanno voluto rendere omaggio a Giulia Farnese dedicandole la fascia onoraria di “ Miss Giulia la Bella “, titolo assegnato dai giurati tra le due vincitrici delle tappe viterbesi del tour regionale 2024 del concorso. “Miss Giulia la Bella” è la romana Arianna Ciamei, già vincitrice a Capodimonte della fascia regionale di Miss Miluna Lazio 2024 . Arianna, premiata con una moneta ed un libro dedicati a Giulia Farnese dal sindaco di Carbognano Agostino Gasbarra e dal sindaco di Capodimonte Mario Fanelli, sarà la testimonial dei prossimi eventi organizzati per celebrare la memoria di Giulia Farnese nel V centenario della suo morte.

LE PROSSIME TAPPE DEL TUOR DI MISS ITALIA NEL LAZIO 2024 :

Quest'anno il tour del Concorso nel Lazio raggiungerà tutte le 5 provincie, dai capoluoghi di provincia, quali Roma e Frosinone, fino ai borghi : nel viterbese le Finali Regionali si svolgeranno a Capodimonte sulle rive del Lago di Bolsena e Carbognano a ridosso dei Monti Cimini mentre nel reatino ad Antrodoco dove si è svolta la battaglia di Antrodoco (7-10 marzo 1821), la prima del Risorgimento Italiano. Il tour del Lazio si concluderà in provincia di Latina l'1 e il 2 settembre nella mitologica San Felice Circeo.

L'elezione del titolo storico di Miss Roma quest'anno, per la prima volta dopo ben 77 anni, abbandona le prestigiose piazze del Centro a favore della periferia. Da piazza Navona o da piazza del Popolo, all' Arena del Teatro di Tor Bella Monaca, dove Martedi 6 Agosto ore 21.30 verrà eletta la nuova regina di bellezza della Capitale. La scelta della Delta Events di effettuare a Tor Bella Monaca uno dei propri eventi di maggior importanza nasce dalla volontà di dare un contributo per valorizzare un territorio ricco di potenzialità, uno dei municipi più popolosi di Roma : il Municipio Roma VI delle Torri che patrocina la manifestazione.

Ecco il calendario con tutte le prossime date del tour :

AGOSTO:

•Giovedi 1 ad Aprilia (Piazza Roma): Miss Sport Givova Lazio 2024

•Venerdi 2 a Pomezia (Piazza Indipendenza) : Miss Eleganza Lazio 2024

•Domenica 4 a Frosinone (Piazza Vittorio Veneto): Miss Sorriso Lazio 2024

•Martedi 6 a Roma (Arena all'aperto teatro Tor Bella Monaca) : Miss Roma 2024

•Martedi 13 a Fiumicino ( Via di Torre Clementina) : Miss Riviera Tirrenica 2024

•Domenica 18 ad Anzio (Stabilimento Tirrena - Riviera Zanardelli) : Miss Cinema Lazio 2024

•Venerdi 23 a Trevignano Romano (Piazza del Molo): Miss Cinema Roma 2024

•Domenica 25 ad Antrodoco (Piazza del Popolo) : Miss Framesi Lazio 2024

SETTEMBRE:

•Domenica 1 e Lunedi 2 a San Felice Circeo (Giardini di Vigna la Corte): Miss Lazio 2024