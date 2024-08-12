Miss Italia, il tour delle finali regionali del Lazio fa tappa a Fiumicino

12/08/2024 - 09:13



FIUMICINO - Dopo il successo della tappa romana che si è tenuta martedì scorso a Tor Bella Monaca con l'elezione di Miss Roma 2024, titolo vinto dalla bellissima Beatrice Mazzoni, riparte il tour estivo di Miss Italia Lazio dedicato alle finali regionali ed ai titoli speciali della 85° edizione del concorso. L'ottava tappa andrà in scena martedì 13 agosto alle ore 21.30 a Fiumicino (Rm) in Via di Torre Clementina, dove verrà assegnata la fascia di Miss Riviera Tirrenica 2024, titolo speciale che consentirà alla vincitrice di accedere alle prefinali nazionali che si terranno nel Conero dal 4 al 7 settembre prossimo

L'evento è inserito nel calendario della manifestazione 'Notti d'Estate' organizzata dalla KM Service con il patrocinio del Comune di Fiumicino. 'Siamo onorati di accogliere la Finale Regionale dell'85° Concorso Nazionale di Miss Italia qui a Fiumicino, un evento che celebra non solo la bellezza ed il talento delle giovani donne italiane, ma anche la cultura e le tradizioni del nostro paese - dichiara l'Assessore al Turismo e alla Cultura, Federica Poggio. - Fiumicino è il palcoscenico ideale per un evento di tale prestigio, eleggeremo Miss Riviera Tirrenica 2024, aperta e pronta ad accogliere manifestazioni di rilevanza nazionale. Siamo certi che l'entusiasmo del pubblico, che ci aspettiamo numeroso, rifletterà l'impegno continuo dell'Amministrazione comunale , nel promuovere il turismo e la cultura nel nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi Notti d'Estate 2024 '.

Saranno 30 le concorrenti in gara che si esibiranno in diversi quadri moda, indossando abiti ispirati al film 'Barbie' e al movimento hippie portando in scena il fashion show ' Flower Power'; con il classico body da gara si auto presenteranno alla giuria per la conquista dell'ambito titolo, sulle orme di grandi dive di ieri, come Gina Lollobrigida e Sophia Loreno, in tempi più recenti, Miriam Leone, Francesca Chillemi e Giusy Buscemi a cui saranno dedicati tre video tributi.

La serata sarà presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, entrambi anima pulsante del concorso nel Lazio, protagonisti dei recenti successi della nostra regione con i titoli nazionali vinti da Alice Sabatini (2015), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022). Ospite d'onore la bellissima Beatrice Mazzoni neo eletta Miss Roma 2024.

LE PROSSIME TAPPE DEL TUOR DI MISS ITALIA NEL LAZIO 2024 :

AGOSTO:

•Domenica 18 ad Anzio (Stabilimento Tirrena - Riviera Zanardelli) : Miss Cinema Lazio 2024

•Venerdi 23 a Trevignano Romano (Piazza del Molo): Miss Cinema Roma 2024

•Domenica 25 ad Antrodoco (Piazza del Popolo) : Miss Framesi Lazio 2024

SETTEMBRE:

•Domenica 1 e Lunedi 2 a San Felice Circeo (Giardini di Vigna la Corte): Miss Lazio 2024