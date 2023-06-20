Michele Casadei diventa vicepresidente dell'Azienda speciale centro Italia

La Giunta della Camera di commercio Rieti Viterbo ha nominato il consigliere camerale vicepresidente dell'Azienda speciale

20/06/2023 - 14:14



VITERBO - La Giunta della Camera di Commercio Rieti Viterbo ha nominato il consigliere camerale Michele Casadei consigliere di amministrazione e vicepresidente dell'Azienda speciale Centro Italia.

Una nomina che, come dichiarato dal presidente dell'Ente camerale Rieti Viterbo, Domenico Merlani, 'apporterà nuove energie all'interno dell'Azienda speciale camerale sempre più impegnata nella promozione territoriale dell'Alto Lazio e nella formazione professionale'. 'Auguro quindi buon lavoro a Casadei a nome mio e di tutta la giunta camerale', ha concluso.

Congratulazioni anche dalla presidente di Centro Italia, Vincenza Bufacchi, e dall'intero consiglio di amministrazione dell'azienda speciale camerale.