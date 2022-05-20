Meteo per sabato 21 maggio

20/05/2022 - 10:06



Viterbo

Sabato. Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +10°C e +28°C.

Domenica. Giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; asciutto anche in serata con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +11°C e +30°C.

Lazio

Sabato. Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il Lazio nel corso della mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori

Domenica. Tempo asciutto nella giornata con ampie schiarite al mattino e locali addensamenti sulla costa; al pomeriggio i cieli saranno sereni su gran parte del territorio, possibili isolati fenomeni sui rilievi. Tempo stabile in serata su coste e zone interne.

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti lungo la Liguria. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi di nord-est, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; nubi basse in estensione sulla Liguria.

AL CENTRO

Stabilità diffusa al mattino con cieli pienamente soleggiati. Nel corso delle ore pomeridiane non sono attese variazioni di rilievo con cieli del tutto sereni. In serata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni su tutti i settori, qualche addensamento sulle coste di Campania e Calabria. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo, con ancora cieli diffusamente sereni.

Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutta la penisola.