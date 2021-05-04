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Meteo del 5 Maggio: Viterbo, Lazio e nel resto d'Italia
Nella Tuscia il tempo sarà asciutto e nuvoloso
04/05/2021 - 10:03

Viterbo

 

Nuvolosità irregolare al mattino con tempo asciutto, maggiori aperture al pomeriggio; in serata il tempo sarà stabile sempre con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +9°C e +18°C.

 

Lazio

 

Locali piogge nella mattinata sui settori meridionali, asciutto altrove con nubi sparse; al pomeriggio il tempo sarà asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi. Nessuna variazione attesa nelle ore serali.

 

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AL NORD

 

Giornata a tratti instabile al settentrione: al mattino piogge su Liguria e settori Alpini, con nevicate a quote alte. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, più asciutto al nord-ovest. Atteso un generale miglioramento in serata, con piogge insistenti al nord-est; variabilità asciutta altrove.

 

AL CENTRO

 

Maggiore stabilità sui settori centrali. al mattino qualche precipitazione tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. In serata ampi spazi di sereno sulle regioni Adriatiche, parzialmente nuvoloso su quelle Tirreniche.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Maltempo in graduale attenuazione al meridione: al mattino nubi compatte tra Campania e Sicilia con pioviggini sparse, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge tra Sicilia e Calabria, con cieli sereni o poco nuvolosi altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con maggiori addensamenti sui settori Tirrenici.

 

Temperature minime in generale rialzo e massime stazionarie o in diminuzione.




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