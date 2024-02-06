Meteo a Viterbo e nel Lazio: cambiamenti radicali e ritorno delle precipitazioni

La Burrasca di Carnevale, cosa aspettarsi dal clima questa settimana

06/02/2024 - 10:46



VITERBO - Preparatevi a un cambiamento nel meteo a Viterbo e nel resto del Lazio, secondo le previsioni dal 10 febbraio, si prevedono piogge e venti intensi che potrebbero influenzare la regione.

Attualmente, il Lazio è caratterizzato da un periodo di tempo nuvoloso ma stabile, con temperature al di sopra della media. Tuttavia, si registrano i primi segnali di un lento ma progressivo cedimento dell'alta pressione, che potrebbe portare a un cambiamento nelle condizioni atmosferiche.

Ci aspettiamo un aumento della nuvolosità di tipo medio-basso, soprattutto nelle giornate di martedì e giovedì. Questa nuvolosità sarà più densa durante le ore più fredde del giorno e potrebbe essere accompagnata da foschie dense lungo le coste e banchi di nebbia, soprattutto nelle vallate delle province di Viterbo, Rieti e Frosinone.

Mercoledì 7 febbraio sembra essere la giornata con una maggiore variazione della nuvolosità, con possibilità di qualche schiarita, soprattutto nelle province di Roma, Rieti e Frosinone. Tuttavia, giovedì la nuvolosità sarà ancora presente, alternata a brevi schiarite nel pomeriggio, soprattutto nelle zone occidentali.

Tra la sera dell'8 e il 9 febbraio, ci aspettiamo un rinforzo generale dei venti meridionali, con raffiche fino a forti, soprattutto lungo le coste di Viterbo e Roma. Si consiglia di monitorare attentamente le previsioni del tempo e prendere le precauzioni necessarie in caso di piogge e venti intensi.