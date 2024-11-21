Meteo, allerta gialla dal pomeriggio di oggi

Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte

21/11/2024 - 12:33



VITERBO - La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla dal pomeriggio di oggi, giovedì 21/11/2024, e per le successive 24-36 ore

Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

Inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 22/1/2024 e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.