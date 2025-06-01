Mel Gibson a Viterbo in cerca di locations per 'La Resurrezione di Cristo'

La star di Hollywood è in visita in Italia per il suo nuovo progetto cinematografico, sequel del celebre film 'La Passione di Cristo'

01/06/2025 - 12:21



VITERBO – Ieri, sabato 31 maggio, l'attore e regista statunitense Mel Gibson è stato avvistato nel centro storico di Viterbo, regalando una sorpresa ai cittadini e ai turisti presenti.

La presenza di Gibson a Viterbo si inserisce nel contesto delle sue recenti visite in Italia, legate alla preparazione del suo nuovo progetto cinematografico, 'La Resurrezione di Cristo', sequel del celebre film 'La Passione di Cristo'. Negli ultimi giorni, il regista è stato avvistato in diverse località italiane, tra cui Matera e alcune città della Puglia, per effettuare sopralluoghi in vista delle riprese del film, che inizieranno ad agosto per uscire nei cinema nel 2026.

Accompagnato da un altro cittadino americano e due italiani, Gibson ha iniziato la giornata con una colazione presso la pasticceria 'La Dolce Vita'. Successivamente, ha passeggiato tra le suggestive vie del quartiere medievale di San Pellegrino, ammirando l'architettura e l'atmosfera unica della zona. Per il pranzo, la star hollywoodiana si è recata al ristorante 'Il Richiastro', dove ha avuto modo di assaporare alcune specialità tipiche della cucina viterbese, tra cui le fettuccine all'uccelletto pazzo, la trippa alla viterbese e il pollo affumicato.

La visita a Viterbo potrebbe essere stata motivata dalla ricerca di nuove location per il film o semplicemente dal desiderio di esplorare le bellezze della città. In ogni caso, la sua presenza ha suscitato grande entusiasmo tra i presenti, confermando il fascino che la Tuscia esercita anche sulle star internazionali.

FOTO: Tuscialove