Maury's Com Cavi Tuscania si rafforza: Sacripanti nuovo schiacciatore

18/06/2022 - 11:54



TUSCANIA - Nuovo arrivo in casa Maury's Com Cavi Tuscania. A rafforzare il reparto schiacciatori arriva da Aversa Mauro Sacripanti.

Romano classe '98 per 188 cm di altezza, ha nel suo palmarés una Coppa Italia di A2 vinta nel 2018 con Civita Castellana e numerosi trofei e un titolo italiano ottenuti nel beach volley.

Il suo percorso pallavolistico inizia nel settore giovanile del Sempione Volley prima di approdare all'M Roma Volley. Nella stagione 2014/2015 si trasferisce a Segrate (MI), dove si laurea vice-campione d'Italia u17 e partecipa al campionato di B1. Nelle cinque stagioni successive torna nel Lazio dove disputa tre campionati di Serie A2 e uno di Serie B con la JVC Civita Castellana con la quale conquista una Coppa Italia di A2. Nel mezzo, una parentesi ad Anguillara, nella stagione 2018-19, sempre in serie B. Nelle ultime due stagioni si è affermato ad Aversa, in serie A3, dove è risultato sempre tra i migliori schiacciatori della categoria.

Non solo pallavolo nella sua carriera, Mauro infatti è anche un campione di Beach Volley.

'Da sette anni gioco in coppia con Manuel Alfieri (palleggiatore di Modica ndr) – afferma – per i colori della 4 Vele Beach Volley Academy Pescara. Con lui abbiamo conquistato il titolo italiano U21 nel 2017 e ci siamo imposti in varie tappe del campionato italiano tra cui Catania e Palinuro, quest'ultima era una delle più importanti perché assegnava la canotta gold. L'anno scorso siamo stati in corsa fino alla fine per lo scudetto piazzandoci poi al terzo posto'.

Da segnalare anche il titolo di King of the Beach, conquistato a Civitanova Marche, la scorsa estate.

Come sei arrivato a Tuscania?

'Devo dire che i contatti sono stati fin da subito molto interessanti, sia da parte dell'allenatore che della società che hanno creduto subito in me per impostare un progetto importante. Con il coach si è creata subito una specie di alchimia che penso possa essere un'arma in più durante tutto l'arco della stagione. Poi, sono molto amico di Pierlorenzo Buzzelli e proprio attraverso lui ho avuto modo di conoscere meglio l'ambiente e la società. Insomma, non vedo l'ora di affrontare questa nuova avventura insieme'.

Cosa ti senti dire ai tifosi?

'Che sono carichissimo e che darò il 100 per cento ogni giorno, soprattutto in palestra. Non vedo l'ora di sentire sulla pelle tutta la passione e il calore della Bolgia, sono sicuro che vedremo i nostri tifosi sempre più numerosi a Montefiascone'.

CARRIERA

2022/2023 A3 Maury's Com Cavi Tuscania

2021/2022 A3 Wow Green House Aversa

2020/2021 A3 Normanna Aversa Academy

2019/2020 B Scarabeo Civita Castellana

2018/2019 B Volley Anguillara

2017/2018 A2 Ceramica Scarabeo

2016/2017 A2 Ceramica Globo Civita Castellana

2015/2016 A2 Globo Scarabeo Civita Castellana

2014/2015 B1 Volley Segrate

2013/2014 B2 Lazio Volley

2012/2013 C Lazio Volley

2011/2012 Giov. Roma Volley