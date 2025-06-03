Matilde Casini della Finass atletica Viterbo, strepitosa a Cesena

Vince con 9'75 gli 80m con la migliore prestazione italiana del 2025

03/06/2025 - 08:39



VITERBO - Cadette e cadetti in evidenza allo storico Memorial per le formazioni regionali under 16. Uno spunto verso il criterium di Viareggio. È un buon quarto posto quello ottenuto dalla rappresentativa FIDAL Lazio al Memorial Pratizzoli, prestigiosa manifestazione nazionale riservata alla categoria Cadetti e Cadette, che si è svolta sulla pista di Cesena. L’evento ha messo di fronte le migliori selezioni regionali d’Italia, nuova tappa di inizio stagione in vista dei Campionati Italiani individuali e per regioni, in programma a Viareggio a inizio ottobre. Guidati dal fiduciario tecnico Emilio De Bonis e dal gruppo di tecnici qualificati di struttura del CR Lazio, i giovani atleti laziali si sono ben distinti, conquistando diversi podi e mettendo a segno anche prestazioni personali di rilievo. Un bilancio positivo che ha meritato i complimenti del presidente FIDAL Lazio Fabio Martelli, presente per sostenere la squadra. Una delle migliori prestazioni ottenuta dalla squadra laziale è quello di Matilde Casini, giovanissima viterbese della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che domina la gara degli 80m. realizzando con 9'75 la migliore prestazione italiana del 2025 (purtroppo con vento leggermente superiore ai +2ms.) e trascinando la 4x100m. al 2° posto dietro la Lombardia con il tempo di 47'97. Il risultato ottenuto da Matilde è sicuramente di buon auspicio per tutta l'atletica viterbese che gradualmente sta mettendo le basi, che potranno al più presto riportarla ai buoni risultati del recente passato. (G.M.)