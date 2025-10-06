Matilde Casini campionessa italiana negli 80 metri piani

La giovane velocista viterbese trionfa con una gara perfetta e porta il Lazio al terzo posto

06/10/2025 - 07:04



VITERBO - Matilde Casini non si presentava all'importante rassegna nazionale con i favori del pronostico nella gara degli 80m. piani, anche se nel 2025 aveva già realizzato la migliore prestazione italiana sulla distanza con 9'75 ventoso, ma il suo accredito regolare la poneva al 4° posto con il crono di 9'96. La vittoria è il frutto di una bella interpretazione della gara, costruita soprattutto nel secondo tratto quando distendendosi ha mostrato la bontà della sua bella ed efficace tecnica di corsa. Matilde vince meritatamente la gara con 10'07 (vento contrario di -1,1m/s) e la concorrenza delle due lombarde, Giada Laura Talfani (Atl. Meneghina, 10.12) e Laura Caresana (Cus Pavia, 10.22) portando punti preziosi anche alla squadra del Lazio che nella classifica combinata tra Cadetti/e si piazza al 3° posto finale

Matilde si allena al Campo Scuola di Viterbo, struttura che ha visto la formazione di numerosi campioni del recente passato ed è seguita con passione e competenza da Umberto Battistin con la collaborazione per tutto il settore Cadetti/e di Leonardo Bargagli e fa parte della rappresentativa della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, società che nel 2025 ha raccolto tutta l'eredità dell'Atletica Alto Lazio.

Già in evidenza nella categoria Ragazze, aveva mostrato la sua predisposizione per la velocità con tempi di ottimo livello nei 60m. per poi continuare nei suoi miglioramenti nella categoria Cadette nel 2024 e 2025 diventando un punto di riferimento per le rappresentative regionali del Lazio impegnate in numerosi Meeting nazionali.

La vittoria di Matilde Casini conferma tutte le aspettativa della vigilia, mettendola in grande evidenza come una delle giovani promesse più interessanti della velocità italiana e regalando alla città di Viterbo questa bella vetrina nazionale. Nel 2026 Matilde entrerà nella nuova categoria Allieve, continuando a costruire tutti quegli aspetti tecnici che le consentiranno di vivere la nuova avventura sportiva nella quale potrà confrontarsi anche con atlete della categoria assoluta. A Matilde, ai suoi allenatori, i complimenti da parte di tutti i compagni di squadra, tecnici e dirigenti della società e un in bocca al lupo per la nuova stagione agonistica 2026.