Marotta: 'Lavoratori in sciopero per un giusto rinnovo del contratto nazionale'

16/05/2024 - 09:18



CIVITA CASTELLANA - Esprimo solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici del comparto della ceramica, che ieri hanno deciso di aderire allo sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil negli stabilimenti di Civita Castellana, in cui il contratto è scaduto un anno fa. Dieci mesi di trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, ma per i lavoratori e le lavoratrici in agitazione ora è necessario adeguare i salari e combattere il calo del potere d'acquisto.

Questa è una vertenza che coinvolge circa duemila dipendenti solo nella nostra Regione. Per tutelare il settore è urgente prevedere la riqualificazione professionale di lavoratori e lavoratrici: il peso della transizione tecnologica ed energetica, con le macchine che modificano le manzioni, non deve essere sulle spalle di chi lavora.

Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo per Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale del Lazio.