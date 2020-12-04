Marine di Montalto e Pescia, tornano consentite le passeggiate domenicali

Benni revoca l'ordinanza di divieto di transito pedonale e stazionamento. Ieri incontro con i commercianti

04/12/2020 - 06:50



MONTALTO DI CASTRO - ''Ho revocato l’ordinanza n. 35 del 14 novembre 2020 che indicava nei giorni festivi il divieto di stazionamento e transito pedonale nei comprensori delle Marine di Montalto di Castro e Pescia Romana, consentendo comunque di raggiungere i servizi commerciali della zona''. Lo dichiara il sindaco facente funzioni Luca Benni a seguito del decremento dei casi di positività al Covid-19 sul territorio di Montalto di Castro e delle misure annunciate la scorsa notte dal Governo contro la diffusione del virus durante le festività natalizie. ''La revoca dell’ordinanza – aggiunge Luca Benni – è frutto anche delle restrizioni e decisioni attuate da questa amministrazione comunale, e del buon senso e il rispetto delle regole da parte dei cittadini. Ricordo, infatti, che Montalto di Castro, secondo il rapporto pubblicato dal Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio sull’impatto dell’epidemia, registra al momento il tasso più basso tra tutti i comuni della Tuscia. Un buon riscontro in termini di contenimento della diffusione del virus ma non dobbiamo abbassare la guardia rispettando tutte le misure adottate dagli enti preposti. A volte – continua Benni – si fanno anche scelte di responsabilità importanti che vanno nell’ottica della tutela della salute dei cittadini e del territorio. Priorità che da una parte può anche portare a deludere alcune categorie ma l’intento è sempre e comunque quello di cercare di fare del meglio per il bene di tutti''.

Costruttivo - si legge in una nota - è stato anche l'incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri con i commercianti del territorio insieme all’assessore al commercio Giovanni Corona. Vari sono stati gli argomenti affrontati, tra cui il futuro della marina e la ripartenza dei nuovi lavori per il rifacimento del secondo lotto del Lungomare Harmine.

''Ringrazio per la disponibilità - conclude Benni - il prefetto di Viterbo Giovanni Bruno e i commercianti di Montalto con i quali abbiamo iniziato un dialogo, anche in proiezione futura, all’insegna dell'unità di intenti e della collaborazione''.

Nel frattempo l’amministrazione comunale, con la preziosa collaborazione della Asl di Viterbo e dei medici di base, dalle informazioni ottenute e verificate, ha realizzato un report consultabile online sull’andamento della pandemia nel territorio del Comune di Montalto di Castro. Il report viene aggiornato periodicamente sulla base dei dati ufficiali ricevuti dalle autorità sanitarie.

L'amministrazione comunale comunica inoltre la situazione epidemiologica ad oggi dall’inizio dell’emergenza sanitaria (marzo 2020) sul territorio di Montalto di Castro. Totale casi accertati n. 63; totale guariti n. 35; totale attualmente positivi n. 17; totale deceduti n.1.