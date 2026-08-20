'Mari e Laghi Sicuri 2026', il bilancio della Guardia Costiera del Lazio dopo Ferragosto

Soccorse 178 persone e liberati oltre 23mila metri quadri di spiagge occupate abusivamente. Sanzioni per 225mila euro e controlli a tappeto da Tarquinia fino a Gaeta

20/08/2026 - 07:02



CIVITAVECCHIA - Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell’operazione nazionale “Mari e Laghi Sicuri 2026” tra attività di soccorso, contrasto all’abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell’ambiente marino.

Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini e le donne della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto, che si estende per 360 km di costa e 20.000 km quadrati di mare, includendo le isole dell’Arcipelago Pontino. L’operazione proseguirà per tutta l’estate.

Un dispositivo capillare per un’affluenza particolarmente intensa

Per fronteggiare la forte pressione antropica su un’area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari, un traffico passeggeri che a Civitavecchia nella sola settimana di ferragosto ha sfiorato le 200.000 presenze ed i collegamenti con le isole Pontine da Terracina, Formia ed Anzio, il Comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo. Oltre ai 17 comandi territoriali, sono stati attivati tre nuovi avamposti stagionali a Tarquinia, Rio Martino e Sperlonga. Ogni giorno, sono state impiegate 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall’uso strategico di acqua scooter per gli interventi di prossimità sotto costa.

Il bilancio dei soccorsi e le emergenze di Ferragosto

Sul piano della ricerca e salvataggio, sono state 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi ( la maggior parte dei quali dovuti a malori). Fondamentale la sinergia, in occasione di complessi soccorsi in mare, con ARES 118, e con gli assetti aerei dell’Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco coordinati dalla sala operativa del Comando regionale della Guardia Costiera di Civitavecchia.

La settimana di Ferragosto è stata particolarmente intensa, con la gestione di numerosi interventi d'urgenza. Tra i casi più rilevanti del 15 agosto figurano:

- un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera a Civitavecchia;

- il trasporto d'urgenza al 'Bambino Gesù' di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di un natante a Santa Marinella;

- il soccorso ad un natante incagliato a Palmarola.

Sicurezza in mare e tutela dell’ambiente

Il bilancio dell’attività sul diporto - 858 le unità controllate - vede un sostanziale equilibrio tra sanzioni - 126 unità sanzionate - e il rilascio di 129 'Bollini Blu' alle unità risultate più “virtuose” nel rispetto della normativa sul diporto nautico.

Particolare attenzione è stata riservata anche all'ecosistema, con un intensificarsi del monitoraggio sulle due aree marine protette del Lazio: secche di Tor Paterno e isole di Santo Stefano e Ventotene. La Guardia Costiera ha vigilato, inoltre, sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta caretta a Pescia Romana, San Felice Circeo e Sperlonga, procedendo anche al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 mq nel Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali ed amministrative comunali.

Lotta all'abusivismo: spiagge restituite alla collettività

Uno dei fronti più impegnativi è stato quello della tutela del demanio marittimo. L’attività di contrasto al 'pre-posizionamento' abusivo di attrezzature sulle spiagge libere, destinate all’uso pubblico, ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini). Grazie a questi interventi, ben 23.400 mq di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlonga, Fondi, Terracina e Anzio.

Sul fronte degli stabilimenti balneari, i controlli hanno rilevato irregolarità nel 20% dei casi, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate.

Il contrasto alla pesca illegale

L’attività, particolarmente intensa in un periodo in cui aumenta la domanda di prodotti ittici, ha portato al sequestro di oltre 1.800 attrezzi da pesca non consentiti e 208 kg di pescato non tracciato tra Anzio e Fiumicino.

Violazioni e sanzioni

L’attività complessiva condotta nel periodo15 giugno -16 agosto ha portato alla redazione di 41 Notizie di reato inoltrate alle Procure competenti per territorio e a 225.000 Euro di sanzioni amministrative.

“La stagione estiva non è ancora conclusa e l’attenzione deve restare alta. Invitiamo bagnanti e diportisti a rispettare le basilari norme di sicurezza in mare e non sottovalutare mai le condizioni meteo marine, che in questa fase stagionale possono mutare rapidamente. La prudenza resta il primo anello della catena di sicurezza. La Guardia Costiera continuerà a garantire una presenza attenta lungo le coste ed in mare, anche a tutela della legalità e a protezione del prezioso ecosistema della nostra Regione” ha dichiarato il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, Direttore Marittimo del Lazio.