Marco Mengoni sostiene Ronciglione nei Borgo dei Borghi

Insieme con gli altri artisti si è unita anche Maria Grazia Cucinotta

27/03/2023 - 05:58

di G.O.

RONCIGLIONE - Continua l’ultima settimana di votazioni per il Comune di Ronciglione, per il programma televisivo “Borgo di Borghi”, condotto da Rai 3, dove il piccolo borgo della Tuscia rappresenta il Lazio.

Molti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo in queste passate settimane hanno deciso di sostenere Ronciglione, come l’attrice e comica Paola Minaccioni o il maestro Gianni Mazza, spendendo due parole per raccontare la loro esperienza con questo fantastico borgo e di tutte le bellezze che hanno potuto ammirare.

A loro, in questa ultima settimana, si è aggiunta anche l’attrice Maria Grazie Cucinotta che ha conosciuto Ronciglione in occasione di un set cinematografico e si ne è subito innamorata.

Per ultimo, ma sicuramente non meno importante è Marco Mengoni, che con un semplice Twitter, ha voluto riconfermare tutto il suo amore per questo piccolo borgo che ha fatto parte della sua infanzia e che ancora è presente nella sua vita.

Le votazioni rimarranno aperte fino alla mezzanotte di domenica 26 marzo, e si potrà votare gratuitamente attraverso il sito di Ray Play.