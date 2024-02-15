Marcia contro deposito scorie nucleari: venerdi a Corchiano assemblea pubblica

Il sindaco Piergentili: 'Questa protesta dovrà arrivare a tutti i rappresentanti istituzionali'

15/02/2024 - 07:02



CORCHIANO - Aumentano di giorno in giorno le richieste di adesione alla marcia contro il deposito di scorie nucleari nella Tuscia indetta dal Biodistretto della via Amerina e delle forre, insieme ai comuni di Corchiano, Gallese, Vasanello e Vignanello. Al presidente della provincia Alessandro Romoli e alla curia vescovile di Civita Castellana, guidata dal vescovo Marco Salvi, si sono aggiunti fino ad oggi ben 43 Comuni della provincia di Viterbo, compresi Capabio e Manziana. A questi daranno supporto altre 160 associazioni di varia natura, sportive, culturali, biodistretti e persino numerose parrocchie.

La richiesta rappresenta il punto di partenza dell'iniziativa: creare un fronte compatto di opposizione all'individuazione, da parte della Sogin, di 21 aree nella sola provincia di Viterbo ritenute idonee ad ospitare rifiuti radioattivi.

Della serie: basta con ricorsi al tar e Pec che cadono nel nulla: è arrivato il momento di scendere in strada e far sentire la propria voce. Una voce che si unisce al coro di protesta partito dai primi cittadini maggiormente colpiti dall'iniziativa, che sono appunto quelli di Corchiano, Gallese, Vasanello e Vignanello. Da questi comuni partirà domenica mattina un corteo di protesta che confluirà al monumento naturale di Pian Sant'Angelo per una marcia di circa 3.5 chilometri.

La mobilitazione pacifica verrà preceduta da un incontro preparatorio che si terrà venerdi pomeriggio presso il palazzo comunale di Corchiano alle 17.30: 'Sarà un'assemblea pubblica aperta a tutti - ha spiegato il sindaco Gianfranco Piergentili - dove illustreremo dettagliatamente perchè siamo contrari a questa folle iniziativa. Nel nostro Comune, su una superficie di circa 3mila ettari, sono state addirittura individuate tre aree. Una cosa impensabile per il nostro territorio e assolutamente insostenibile'. Dello stesso avviso gli altri sindaci della Tuscia.

'E' tempo di alzare la protesta - ha ribadito con fermezza il sindaco - che non avrà nessun colore politico ma dovrà arrivare ai rappresenanti istituzionali affinchè si prenda atto della mobilitazione totale di una intera provincia. Trentacinque sindaci del viterbese hanno chiesto di incontrare il ministro Frattin, ma dopo dieci mesi, fuori da ogni logica politica, non abbiamo ricevuto nessuna risposta, nessun gesto di attenzione, nessun dialogo da parte del ministro. Adesso faremo sentire la nostra voce'.

Alla marcia contro il nucleare hanno finora aderito i comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Bolsena, Calcata, Canepina, Canino, Capalbio, Capodimonte, Castel Sant’Elia, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Nepi, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Viterbo, San Lorenzo Nuovo

Inoltre: Acosv –Gallese, AICS Ambiente nazionale, AICS Comitato Provinciale Viterbo, AICS Grandangolo, Archeotuscia, Arci Comitato Provinciale di Viterbo, Arci Lazio

Arci Servizio Civile Viterbo, Asd Archeotrekking Vulci, ASD Bocciofila Fabrica di Roma, Asd Civita Basket, ASD Dunk al Dente basket Civita Castella, Asd Fabrica Calcio Giovanile, Asd Flaminia calcio, Asini il Libertà – Canepina, Associazione AgroEcoAmerina – Associazione degli Agricoltori Biologici del Biodistretto Amerina, Associazione Arnies Maria Chiara Segato Onlus, Associazione Cavalieri delle forre e della via Amerina, Associazione Cavalieri Gallesini, Associazione Culturale Caffè Menerva-Grotte di Castro, Associazione Di Trekking Di Canino, Associazione FUTURAE Aps – Fabrica di Roma

Associazione Infioratori Vignanello, Associazione ISDE Medici per l’Ambiente Viterbo, Associazione IUNA Vignanello, Associazione Judo Yama Bushi Fabrica di Roma, Associazione Kalipè – Vallerano, Associazione Lago di Bolsena, Associazione Libera Voce Montefiascone, Associazione Naturalistica Percorsi In Natura Gallese, Associazione passeggiando nel verde Vignanello, Associazione Spontanea per la tutela degli Agricoltori, Associazione Subacquea Asd Assopaguro

Associazione UNISCO – Vasanello, Assonautica Euromediterranea e l’ Assonautica Viterbo Rieti, Assotuscania, Atletica Orte, AUCS – Associazione Universitaria Cooperazione e Sviluppo onlus, AUSER Orte, Auser Viterbo, AVIS Fabrica di Roma, AVIS Sezione Gallese, AVIS Sezione Vallerano, Biodistretto Alto Lazio – Terra Viva, Biodistretto Castelli Romani, Biodistretto Colli Etruschi – Montalto di Castro e Tuscania, Biodistretto Colline dell’Amaseno, Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano, Biodistretto del Salto Cicolano, Biodistretto Etrusco Romano, Biodistretto Lago di Bolsena, Biodistretto Maremma Etrusca e Monti della Tolfa, Biodistretto Terre dei Colonna Gehinazzano – Paliano, Biodistretto Valle di Comino APS, CAT- Coordinamento Ambiente Tuscia, Centro Sociale Anziani Vignanello, CIA Lazio Nord, CIC (Centro Iniziative Culturali) – Montefiascone, Ciclimontanini, Circolo Arci Il Cantinone – Vignanello

Circolo Arci La Poderosa Vasanello, Circolo Arci Le città Invisibili – Caprarola, Circolo Arci Ponti della Memoria – Montefiascone, Circolo Legambiente Amerino, Circolo Pd Civita Castellana, Circolo PD di Tuscania, Circolo PD Vallerano, Circolo Tennis Davis ’76 – Civita Castellana, Comitati Di Quartiere Di Montalto Di Castro, Comitato Acqua Potabile Nazionale, Comitato Ambiente S. Eutizio, Comitato Castro Ambiente Salute e Territorio, Comitato Cittadini di Gallese – rifiuti radioattivi NO GRAZIE, Comitato Maremma Viva, Comitato No Imu Agricola, Comitato Non Ce La Beviamo, Comitato Per La Riapertura Della Civitavecchia Capranica Sutri Fabrica Di Roma Orte O Ferrovia Dei Due Mari E Per Lo Sviluppo Economico Della Tuscia E Del Centro Italia, Comitato Per La Salvaguarda Della Tuscia Montalto Futura, Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro, Comitato per la salvaguardia del territorio di Corchiano e della Tuscia, Comitato promotore della Greenway Orte Capranica Civitavecchia, Comitato Spontaneo Di Canino Contro Le FER Industriali Comitato Castro-Ambiente Salute E Territorio, Comitato verde Tuscia, Confraternita dei Sacconi e delle Dame di Santa Giacinta Marescotti, Cooperativa del CHIARONE di Pescia Romana, Cooperativa Ortofrutticola Di Canino, Coordinamento Nazionale Bonifica Armi Chimiche, Copattrim, CSA – Centro Sociale Anziani Di Gallese

Fare Verde di Civita Castellana, Federazione PD Viterbo, Fondazione Corchiano Monumento Naturale, Fondazione Corchiano Onlus F.C.O., Fratelli d’Italia Civita Castellana, Fratres Di Pescia Romana, Gruppo Archeologico della Città di Tuscania, Gruppo Archeologico Di Piansano, Gruppo Speleologico Esploratori Veientani, Istituto Comprensivo Di Soriano Nel Cimino, Ernesto Monaci Di Soriano, Falcone E Borsellino Di Vignanello, Italia Nostra sezione Etruria, Jvc volley Civita Castellana, Lav Viterbo, MC Fabrica di Roma Motocross, Misericordia di Montalto, Montalto Basket Wolves, Montalto e Pescia nel cuore, Montalto Futura, Movimento Cinque Stelle di Civita Castellana, Montalto di Castro e Provincia di Viterbo; Naturalmente Gallese, Oleificio Sociale Di Canino, Parco Regionale Valle del Treja, Parrocchia San Sebastiano Martire, Parrocchia Santa Maria Assunta, Polisportiva Montalto, PRC Federazione di Viterbo, Pro Loco Di Gallese, Real Fabrica di Roma C5, Rete #Nobavaglio Viterbo, Rifondazione Comunista Circolo Vallerano, Civita Castellana e Soriano nel Cimino; Rugby Civita Castellana, Sbandieratori E Musici Vignanello, Schola Campesina APS, Sezione A.N.A.C – Fabrica di Roma, Sezione Anpi Carla Capponi di Civita Castellana, Mariano Buratti Bassano Romano, Anpi Tuscania; Sezione PD Montalto di Castro, Sinistra Italiana Federazione Di Viterbo, Slow Food Costa della Maremma laziale, Slow Food Lazio, Slow Food Viterbo e Tuscia, Società Operaia E Di Mutuo Soccorso Di Ronciglione, Spazioliberoblog.it, Spi Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, Spi Cgil Lega Viterbo Nord, Tennis Club Fabrica di Roma, TMC Turismo e Commercio Montalto, UISP Comitato Territoriale Viterbo, UNVS CONI sezione di Civita Castellana

Altre adesioni personali:

Claudio Marotta Capogruppo Regione Lazio Verdi e Sinistra

Paolo Piacentini Presidente Onorario di Federtrk Esperto Nazionale di Cammini

Deputato Europeo Massimiliano Smeriglio

Consigliere Regionale M5S Valerio Novelli