Maratonina, ottima prestazione per gli atleti dell'Alto Lazio

Con i suoi 24 runner, si piazza in 8a posizione di società

31/01/2023 - 14:34









CIVITA CASTELLANA - Riceviamo e pubblichiamo - La gara denominata “Regina d’Inverno “ che interessa i tre Comuni di Civita Castellana, Nepi e Castel Sant’Elia è giunta alla 43esima edizione, più una edizione 'zero' che era denominata “Corsa dell’Epifania”, come sempre riscuote molto successo e partecipanti, arrivata a circa 2200 partecipanti qualche anno fa, con la pandemia alle spalle, che non ha permesso per ben due anni lo svolgimento, lo scorso anno si è svolta con circa 450 atleti presenti e quest’anno è tornata vicino ai mille iscritti, risultato che lascia presagire un ritorno ai vertici delle gare più partecipate nel Lazio e non solo.

Giornata splendida sotto tutti i punti di vista domenica 29 gennaio, temperatura bassa, pochissimo vento ed un cielo terso hanno permesso agli atleti ed agli organizzatori un’ottima riuscita della manifestazione, che ha visto come consuetudine la partecipazione di molti appassionati della corsa e sportivi presso Via Roma, zona di partenza ed arrivo a Civita Castellana, in prossimità del Forte Sangallo e della Cattedrale dei Cosmati. La corsa ha poi preso la direzione di Nepi e successivamente di Castel Sant’Elia per tornare a Civita Castellana, con un nutrito pubblico al passaggio nei due comuni ed all’arrivo, ad incitare i partecipanti alla gara.



La gara ricca di premi individuali per i primi 10 atleti maschi e le prime 5 atlete donne arrivati, per tutte le altre categorie previste e per le prime 8 società classificate per numero di partecipanti è stata vinta da Carmine Buccilli dell’Atl. Santa Marinella con il tempo di 1h 13min e 53”, mentre per le donne da Alessia Tuccitto dell’Atl. Caivano Runner con il tempo di 1h 25min e 15”.

L’Alto Lazio atletica di Civita Castellana ha ottenuto la migliore posizione con Oddo Ottavianelli per i maschi con il tempo di 1h 33min e 25” seguito dagli altri atleti Alto Lazio: Stefano Gelanga, Ugo Natili, Alessio Olivieri, Angelo Patrizi, Matteo Andreotti, Davide Ciambella, Simone Scungio, Daniele Gallinella, Maurizio Tombolini, Massimiliano Pieralisi, Gianpaolo Leonardi, Federico Montori, Francesco Di Mango, Rosario Campanella, Fabio Fresa, Adriano Mozzicarelli, Danilo Mancini, Umberto Malatesta, Pietro Bellini, Stefano Bellini e Raffaele Valentini, mentre per le donne la migliore posizione è di Claudia Arigoni con il tempo 1h 44min e17” seguita da Federica Angeletti con 1h 44min e 31”.

Ottima manifestazione per tutti e per l’Alto Lazio atletica che con 24 atleti ottiene la 8^ posizione tra le società con più atleti partecipanti, che hanno preso parte a questa bellissima gara ed in prospettiva hanno già i prossimi impegni, Maratona di Roma, Roma – Ostia e tutte le oltre 20 gare del Circuito CORRINTUSCIA 2023, altre partecipazioni fuori regione ed anche all’estero, con in mente la 15^ Edizione del TROFEO dei FALISCI, gara su 9,9 Km organizzata dalla ALTO LAZIO Atletica proprio sulla stessa zona di partenza dei Tre Comuni e, prevista per il 21 MAGGIO 2023 con partenza alle ore 09:30, alla quale siete già tutti invitati a partecipare.



Info:3341786077

iscrizioni : roberto.percossi@virgilio.it