Mangiati dal fuoco 56 ettari di territorio viterbese

Secondo il rapporto ISPRA sugli incendi nel 2025 in Italia bruciati 890 chilometri quadrati

11/10/2025 - 02:04

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - 'La stagione incendi 2025 compete con quella del 2023 sulla peggiore degli ultimi 4 anni'. Secondo il rapporto dell'ISPRA sugli incendi in Italia dal primo gennaio al 15 settembre sono stati 1600 i grandi incendi che hanno riguarsato il suolo nazionale: 890 i chilometri quadrati di territorio bruciati nella penisola, di questi 115 riguardano i boschi.

La provincia di Viterbo ha perso 56 ettari di terreni, mezzo milione di metri quadrati andati in fiamme, dal primo gennaio 2025 al 15 settembre, dei quali 10 ettari erano ricoperti da ecosistemi boschivi. 'Il tipo di ecosistema boschivo era principalmente latifoglie decidue' fanno sapere dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 'in ambito collinare e sub-montano si tratta tipicamente di boschi di castagni e roverelle'.

Ogni anno gli incendi di interi territori, boschi e riserve, siano questi colposi o dolosi, contribuiscono alla diminuzione della superficie boschiva. Negli ultimi anni gli investimenti della Regione Lazio per lo spegnimento degli incendi è aumentato considerevolmente, e anche i mezzi, gli operatori e gli enti sono stati messi a sistema: coordinati da una sala operativa regionale intervengono sul territorio Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Protezione Civile e Volontari. Sul fronte della prevenzione gli investimenti in una cultura più attenta sono ancora scarsi, la pulizia dei cigli stradale e delle aree pianeggianti spesso tardini o non efficaci, e le certificazioni di qualità dei boschi poche.

La regione più colpita in Italia dagli incendi è stata la Sicilia, con 477,58 chilometri quadrati, seguita dalla Calabria (142,40 chilometri quadrati) e da Puglia e Campania. Al quinto posto per superficie bruciata da incendi in Italia c'è il Lazio, con 40,72 chilometri quadrati, ovvero 4072 ettari, dei quali 583 di territorio boschivo.