Maltempo: allerta gialla sul tutto il Lazio

L'avviso è relativo alla tarda mattinata di domani e per le successive 9-12 ore

20/05/2023 - 16:00



VITERBO - L’agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un avviso di allerta gialla dalla tarda mattinata di domani, domenica 21 maggio, e per le successive 9-12 ore

Si prevedono sul Lazio, precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. Tenuto conto dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, il Centro Funzionale regionale della Protezione civile ha emanato, su tutto il territorio laziale, un’allerta meteo gialla relativamente al rischio idrogeologico. Si invitano, pertanto, gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione d Protezione civile e adottare tutti gli adempimenti del caso.