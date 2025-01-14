Maltempo sulla Tuscia: danni e alberi caduti

Vento e freddo mettono in difficoltà Viterbo e provincia

14/01/2025 - 07:47

di Andrea Farronato

VITERBO - Nei giorni scorsi la Tuscia si è vista colpita da un maltempo persistente, caratterizzato da forti raffiche di vento che oltre a portare un abbassamento delle temperature medio di circa 10 gradi, hanno causato danni in diversi comuni, tra cui Viterbo, Tarquinia e Sutri.

Ancora ieri era allerta meteo gialla, emessa dalla Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione Lazio per venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. A Viterbo si sono verificati diversi episodi come la caduta di un grosso ramo di ulivo all'interno del parco Michelangelo, nel quartiere Santa Barbara. L'incidente, segnalato da una cittadina sul gruppo Facebook “Viterbo civica”, ha evidenziato la vulnerabilità di alcune aree verdi cittadine. “Grazie a Dio non c'erano bambini o persone”, ha scritto l’utente, lamentando la scarsa manutenzione degli alberi: “Sono ulivi mai potati, enormi e non curati”.

A Tarquinia, i volontari della Aeopc sono stati in prima linea per fronteggiare le emergenze causate dal vento. Da domenica 12 gennaio, hanno lavorato senza sosta per rimuovere i disagi lungo la strada del Cimitero, la Litoranea e, in serata, sulla strada dell'Alberata verso l'oleificio. “Le strade sono al momento in sicurezza, ma rimaniamo in preallerta”, ha dichiarato Alessandro Sacripanti, presidente dell’associazione.

Vicino a Sutri, il Comune ha disposto inizialmente la chiusura della strada provinciale Beccacceto in direzione Ronciglione a causa di alberi pericolanti inclinati verso la carreggiata. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo degli operatori incaricati, gli alberi a rischio sono stati rimossi e la zona è stata messa in completa sicurezza, con il ripristino della viabilità ordinaria già nel pomeriggio di ieri.

L’allerta meteo gialla, prorogata fino a oggi, 14 gennaio, prevede venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Sono attese mareggiate lungo le coste esposte, aumentando il rischio di ulteriori danni e disagi per i cittadini. Le autorità invitano i cittadini a prestare massima attenzione, evitando di sostare sotto alberi e strutture precarie. La Protezione Civile continua a monitorare la situazione e a coordinare gli interventi per garantire la sicurezza e il ripristino della normalità.