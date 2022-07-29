Maltempo, dalla protezione civile allerta meteo gialla

Previste precipitazioni dalla tarda mattinata di domani e per le 9 ore successive

29/07/2022 - 15:31



VITERBO - 'Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani sabato 30 luglio e per le successive 9 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale ad evoluzione diurna.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto'.

Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio