Macchina di Santa Rosa, dalla Regione Lazio 45mila euro per il trasporto

Il gruppo consiliare FdI Viterbo ringrazia il presidente Rocca e gli assessori regionali per il sostegno alla tradizione simbolo della città e patrimonio Unesco 2

05/06/2026 - 17:30



VITERBO - “La Regione Lazio ha stanziato 45 mila euro a sostegno del trasporto della Macchina di Santa Rosa, confermando ancora una volta la propria attenzione verso le tradizioni che rappresentano l'identità e la storia del nostro territorio”.

“Un ringraziamento al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, all'Assessore al Bilancio Giancarlo Righini e ai Consiglieri Regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli per questo importante sostegno”.

“La Regione continua a investire nella valorizzazione delle nostre tradizioni, riconoscendone il valore culturale e identitario, in particolare per la Macchina di Santa Rosa, patrimonio riconosciuto dall'UNESCO e simbolo di Viterbo nel mondo”, così si è espresso il Gruppo Consiliare FDI Viterbo.