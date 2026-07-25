Luigi Cavallari ancora disperso nel lago di Vico: senza sosta le ricerche con sonar, robot subacquei e droni

A quattro settimane dalla scomparsa del marito della ministra Eugenia Roccella si continua a scandagliare i fondali del lago di Vico nonostante la scarsa viisibilità

25/07/2026 - 02:01



RONCIGLIONE - Proseguono senza interruzione le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, scomparso nel lago di Vico lo scorso 27 giugno durante una giornata trascorsa in barca insieme alla moglie. A quasi un mese dall'accaduto, dell'uomo non è stata ancora trovata alcuna traccia.

Le operazioni di ricerca, coordinate dall'Unità di comando locale dei Vigili del Fuoco, vedono impegnati numerosi specialisti provenienti da diverse regioni italiane. Sul lago stanno operando i nuclei sommozzatori di Ravenna, Reggio Calabria e Cagliari, affiancati dai soccorritori acquatici con moto d'acqua e da tecnici topografi incaricati di mappare con precisione le aree già esplorate e pianificare le successive battute di ricerca.

A supporto delle operazioni sono tornati in azione anche i droni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, utilizzati per monitorare dall'alto l'ampia superficie del lago e fornire ulteriori elementi utili al coordinamento degli interventi.

Le ricerche si concentrano sia in superficie sia sui fondali del bacino lacustre, dove vengono impiegate tecnologie avanzate come sonar ad alta definizione e robot subacquei telecomandati. Nonostante il massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, il lavoro è reso particolarmente complesso dalle caratteristiche del lago di Vico.

Secondo quanto emerge dalle operazioni di soccorso, la principale difficoltà è rappresentata dalla scarsissima visibilità sott'acqua. Già a pochi metri di profondità l'acqua diventa torbida, rendendo estremamente complicate le ispezioni dei fondali anche con il supporto delle più moderne apparecchiature.

L'allarme era stato lanciato il 27 giugno dalla stessa ministra Eugenia Roccella, dopo che il marito era scomparso durante un'escursione in barca. Da quel momento le ricerche non si sono mai fermate, con un imponente dispositivo di soccorso che continua a operare quotidianamente nella speranza di individuare il disperso.

A quasi quattro settimane dalla scomparsa, però, le attività di ricerca non hanno ancora prodotto risultati, mentre prosegue senza sosta l'impegno dei Vigili del Fuoco e delle squadre specializzate impegnate nelle operazioni sul lago di Vico, nel territorio di Ronciglione, una vicenda che continua a tenere con il fiato sospeso la Tuscia e l'intero Paese.