Ludoteca, scelte politiche incomprensibili

Non è prevista la presenza gratuita di un operatore specializzato per i bambini con fragilità

03/06/2021 - 09:28



MONTALTO DI CASTRO - Riceviamo e pubblichiamo:

'' Quello che sta succedendo a Montalto di Castro per colpa delle scelte politiche della maggioranza Caci è assolutamente deprecabile.

Non bastano i mancati rinnovi dei più importanti appalti scaduti, la situazione di generale degrado urbano del paese, il silenzio sul Deposito Nazionale delle scorie radioattive e quello sul progetto di arginatura del fiume Fiora.

A queste si aggiungono decisioni incomprensibili sul fronte dei servizi sociali ed aiuto alle famiglie in difficoltà.

La decisione di mettere in vendita lo stabilimento 'Tutti al Mare' e la mancata redazione del relativo bando di gestione della pubblica spiaggia priva il nostro lungomare di un centro che è stato capace di accogliere negli anni le persone con disabilità. A causa dell'incapacità dei nostri governanti locali non avremo neanche i centri estivi, ma l'assessore al sociale non dice niente ?

Sono sette anni che il Sindaco Caci ha chiuso il Centro Maratonda promettendone più volte la ristrutturazione prendendo in giro le persone con disabilità psico-fisica, ed impedendo l'utilizzo di idonei locali ad altri progetti come il Centro Autismo Montalto.

Come se non bastasse tutto questo disastro, è notizia di pochi giorni fa che il servizio della ludoteca, che verrà prorogato fino al 31 agosto, non prevede la presenza gratuita di un operatore specializzato per i bambini con fragilità.

Quello che fino all'anno scorso era un servizio offerto dal Comune, da adesso diventerà a carico delle famiglie che dovranno pagare di tasca loro ben 19 euro l'ora per ogni bambino, almeno questo è quanto ci risulta. Un sacrificio economico incomprensibile che graverà su nostri concittadini che già devono quotidianamente combattere contro gravissimi problemi e difficoltà. E' questa la politica sociale della maggioranza Caci ? Sono tutti d'accordo gli assessori e i consiglieri ? Nessuno ha niente da dire ? Anche per il nuovo entrato in maggioranza, l'ex candidato sindaco della sinistra alle ultime elezioni 'é tutto in ordine' ?

Chiediamo un'immediata inversione di rotta o le dimissioni di questa maggioranza per ridare normalità al paese.''

I consiglieri di opposizione Corniglia Francesco e Sacconi Eleonora