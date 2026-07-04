Ludika 1243, domenica la grande battaglia tra guelfi e ghibellini a Valle Faul

Domenica 5 luglio il corteo storico e la battagliola campale a Valle Faul, aperta a grandi e piccoli. Prosegue il ricco programma di eventi che anima il quartiere di San Pellegrino

04/07/2026 - 16:18



VITERBO – L'atmosfera medievale ha conquistato il quartiere di San Pellegrino. Ludika 1243 e Giokeria, come da tradizione, riportano la storia nei luoghi in cui è stata vissuta.

Sono stati tantissimi i visitatori affascinati dalle proposte de La Tana degli Orchi, che da piazza San Carluccio fino a Palazzo degli Alessandri, passando per il Chiostro dei Longobardi e piazza del Gesù, hanno creato un percorso unico tra dame e cavalieri, artisti di strada, commedia dell'arte, appassionati di fantasy, giocolieri e avventure epiche.

Ora l'attenzione si sposta sulla storia, quella che è diventata leggenda e che, ancora una volta, sarà riscritta da chi sceglierà di partecipare.

Domani, 5 luglio, è in programma la giornata della battagliola campale, che rievoca lo scontro tra guelfi e ghibellini, il papato e l'esercito di Federico II. Viterbo rimase fedele al papato e alla sua tradizione, ma ogni anno Ludika 1243 offre a tutti la possibilità di rivivere quel momento storico e di cambiarne simbolicamente l'esito.

La battaglia di Valle Faul è un gioco regolato da precise norme, aperto a tutti: dai bambini, per i quali è previsto un momento dedicato, fino ad adulti che scelgono una delle due fazioni e si sfidano con l'obiettivo di conquistare il drappo avversario. Tra schermaglie e duelli simbolici, solo così si può dire di aver espugnato la Città dei Papi.

L'evento sarà preceduto dal corteo storico, con partenza alle ore 18 da piazza San Carluccio. Partecipare è semplice: basta rivolgersi allo stand di Ludika 1243, dove lo staff fornirà il costume e tutte le indicazioni necessarie per prendere parte alla rievocazione. In questi giorni è facile incontrare gruppi di cavalieri impegnati negli allenamenti, mentre imparano le regole e si preparano alla grande battaglia.

Prosegue intanto il ricco programma di appuntamenti che anima il quartiere medievale, offrendo ai visitatori l'occasione di immergersi in un'atmosfera unica.

Per conoscere il programma completo e tutti gli aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook di Ludika 1243, i canali social de La Tana degli Orchi e il sito ufficiale della manifestazione.

L'evento è organizzato da La Tana degli Orchi con il patrocinio e il sostegno di Regione Lazio, Provincia di Viterbo e Comune di Viterbo.