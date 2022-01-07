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Lotteria Italia: nella Tuscia venduti oltre 51mila biglietti
Quest'anno c'è un aumento di vendite del 56,4%. Ecco premi e tagliandi vincenti
07/01/2022 - 06:56
VITERBO - Boom di biglietti della lotteria a Viterbo. Quest'anno, complice forse il momento di incertezza legato alla pandemia che ha spinto molti viterbesi a sfidare la fortuna, sono stati venduti nella Tuscia 51.680 biglietti della Lotteria Italia con un incremento del 56,4% rispetto all'anno scorso.
In generale questa edizione ha visto un incremento dei tagliandi venduti: quasi 6,4 milioni di biglietti (+1,8 milioni), l'incasso sfiora i 32 milioni (+38,9%). Numeri quindi in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.
Il Lazio quest'anno è leader con 1,1 milioni di tagliandi, sul podio anche Lombardia e Campania.
Tra le singole province, rileva Agipronews, emerge il dato di Roma, con 911mila tagliandi staccati (+34,4%). Segno più anche per le altre province: boom di Frosinone che registra vendite per 130mila biglietti (+85,5%), bene anche a Rieti (39.500, +89,8%), Latina (45.820, +30,5%) e Viterbo (51.680, +56,4%).
Ecco i tagliandi vincenti
I biglietti di prima categoria:
Biglietto da 5 milioni di euro: T 018060 venduto distributore locale Roma
biglietto da 2,5 milioni di euro: P 297147 venduto a Formigine (MO)
biglietto da 2 milioni di euro: E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti)
biglietto da 1,5 milioni di euro: N 330633 venduto a Roma
biglietto da 1 milione di euro: D 137599 venduto a Trapani
I biglietti di seconda categoria da 100mila euro
P 038135 ROMA RM
B 000019 ROMA RM
F 314613 ROMA RM
F 211673 VELLETRI RM
N 234317 TARANTO TA
Q 323494 FAICCHIO BN
D 469659 COMMESSAGGIO MN
S 267678 POMEZIA RM
C 144953 L AQUILA AQ
A 300460 FORMICOLA CE
I biglietti di terza categoria da 20mila euro
A 057680 CHIETI CH
O 035868 ANDRIA BT
C 193376 GIFFONI VALLE PIANA SA
A 338425 CASALECCHIO DI RENO BO
O 007303 ROMA RM
F 330680 LUCCA LU
B 304728 FIORENZUOLA D'ARDA PC
F 136548 PIETRAVAIRANO CE
C 000190 ROMA RM
C 439100 BARRAFRANCA EN
B 044085 TEANO CE
O 356727 NOCERA SUPERIORE SA
D 485178 PORTO RECANATI MC
E 161487 NUORO NU
B 348872 FABRO TR
C 476274 MILANO MI
D 425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP
D 484056 MANDELLO DEL LARIO LC
B 028149 FIESOLE FI
C 049533 ROMA RM
C 081817 CAMPOFILONE FM
C 147864 ERCOLANO NA
P 125567 MIRANO VE
R 154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA AR
E 205190 POGGIOFIORITO CH
E 396952 ROMA RM
P 186759 FIRENZE FI
F 148910 VICENZA VI
D 352722 MILANO MI
AA 335039 ONLINE
P 274234 SEREGNO MB
N 031791 ROMA RM
B 193001 ANCONA AN
A 019679 ROMA RM
D 069734 BRENTINO BELLUNO VR
A 373260 SESTOLA MO
N 031992 MILANO MI
B 201329 TEULADA SU
F 256909 TARQUINIA VT
B 260236 BOTRICELLO CZ
T 147997 AYAS AO
C 485433 SETTIMO TORINESE TO
P 056997 ROMA RM
P 274337 ARONA NO
R 245661 TOSCOLANO MADERNO BS
S 352627 BERGAMO BG
D 136144 MILANO MI
Q 225220 UDINE UD
P 469261 AREZZO AR
P 255815 ATRIPALDA AV
C 410576 SAN PROSPERO MO
S 066233 MILANO MI
Q 145570 BRIGNANO GERA D ADDA BG
P 080262 CUSANO MILANINO MI
A 311978 MILANO MI
A 441287 POLIGNANO A MARE BA
R 009740 ROMA RM
C 215965 ASCOLI PICENO AP
P 163875 CROTONE KR
P 083314 ROMA RM
A 332207 SAN SPERATE SU
R 364190 NAPOLI NA
P 268024 BRUSCIANO NA
Q 471212 CALTANISSETTA CL
R 452224 CENTALLO CN
S 496863 LONATO DEL GARDA BS
D 321835 MONTERONI DI LECCE LE
B 085411 SAN GIOVANNI VALDARNO AR
E 258993 NAPOLI NA
N 121113 BARI BA
Q 184364 PESCARA PE
Q 027049 CASTROCIELO FR
Q 370343 CAGLIARI CA
C 178362 PAVIA PV
O 114236 CANICATTI AG
Q 115115 COLONNELLA TE
C 307771 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC
D 029646 ROMA RM
N 348895 MAGLIANO SABINA RI
B 401016 TORINO TO
Q 140601 ADRANO CT
C 308926 BRICHERASIO TO
AA 040966 ONLINE
N 035122 CERIGNOLA FG
F 460057 LUCERA FG
C 291573 COSENZA CS
N 471209 CREMONA CR
T 216823 MILANO MI
Q 381819 CAMPIGLIA MARITTIMA LI
Q 456244 NOVATE MILANESE MI
R 003495 ROMA RM
O 493942 SAN MAURO TORINESE TO
N 182324 ACIREALE CT
R 180870 CARLENTINI SR
P 089674 ROMA RM
N 494754 PIEVE FISSIRAGA LO
D 212902 VILLAFRANCA PADOVANA PD
R 422337 SACILE PN
B 370828 SERMIDE MN
E 231216 ZUGLIANO VI
B 238496 MONOPOLI BA
B 411099 SALERNO SA
N 163397 ROMA RM
O 179035 GENOVA GE
N 393755 SETTIMO TORINESE TO
D 195823 PIANO DI SORRENTO NA
T 345026 LECCO LC
E 062730 FERMO FM
B 022143 FIUMICINO RM
C 042255 VERONA VR
D 330614 MAGLIANO SABINA RI
P 067130 BORGO A MOZZANO LU
F 299794 BOLOGNA BO
D 138399 CLUSONE BG
D 132910 MILANO MI
A 037864 CORLEONE PA
A 291503 FASANO BR
B 281653 VENEZIA VE
D 240737 ROMA RM
E 295567 DESENZANO DEL GARDA BS
O 476567 CORSICO MI
A 284409 PESCARA PE
N 108882 BENEVENTO BN
N 035763 TORINO DI SANGRO CH
T 269844 NAPOLI NA
P 158017 MILANO MI
F 295137 CASSANO MAGNAGO VA
N 282545 SOAVE VR
D 118463 GROSSETO GR
R 164955 CASTROCIELO FR
T 415698 TREZZO SULL ADDA MI
Q 074963 AREZZO AR
A 310389 BITONTO BA
O 348186 FERNO VA
N 253057 BATTIPAGLIA SA
S 288776 VETRALLA VT
N 030133 MODENA MO
T 372443 CASORIA NA
D 389310 CODOGNO LO
D 232097 FERRARA FE
S 013382 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
D 383942 SERRAMANNA SU
C 088985 ASSAGO MI
S 366164 PIANEZZA TO
D 480096 MILANO MI
C 431098 MILANO MI
N 228593 CATANIA CT
R 458791 CASTROCIELO FR
T 241316 SABAUDIA LT
Q 063177 SESTO SAN GIOVANNI MI
A 057680 CHIETI CH O 035868 ANDRIA BT C 193376 GIFFONI VALLE PIANA SA A 338425 CASALECCHIO DI RENO BO O 007303 ROMA RM F 330680 LUCCA LU B 304728 FIORENZUOLA D'ARDA PC F 136548 PIETRAVAIRANO CE C 000190 ROMA RM C 439100 BARRAFRANCA EN B 044085 TEANO CE O 356727 NOCERA SUPERIORE SA D 485178 PORTO RECANATI MC E 161487 NUORO NU B 348872 FABRO TR C 476274 MILANO MI D 425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP D 484056 MANDELLO DEL LARIO LC B 028149 FIESOLE FI C 049533 ROMA RM C 081817 CAMPOFILONE FM C 147864 ERCOLANO NA P 125567 MIRANO VE R 154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA AR E 205190 POGGIOFIORITO CH E 396952 ROMA RM P 186759 FIRENZE FI F 148910 VICENZA VI D 352722 MILANO MI AA 335039 ONLINE P 274234 SEREGNO MB N 031791 ROMA RM B 193001 ANCONA AN A 019679 ROMA RM D 069734 BRENTINO BELLUNO VR A 373260 SESTOLA MO N 031992 MILANO MI B 201329 TEULADA SU F 256909 TARQUINIA VT B 260236 BOTRICELLO CZ T 147997 AYAS AO C 485433 SETTIMO TORINESE TO P 056997 ROMA RM P 274337 ARONA NO R 245661 TOSCOLANO MADERNO BS S 352627 BERGAMO BG D 136144 MILANO MI Q 225220 UDINE UD P 469261 AREZZO AR P 255815 ATRIPALDA AV C 410576 SAN PROSPERO MO S 066233 MILANO MI Q 145570 BRIGNANO GERA D ADDA BG P 080262 CUSANO MILANINO MI A 311978 MILANO MI A 441287 POLIGNANO A MARE BA R 009740 ROMA RM C 215965 ASCOLI PICENO AP P 163875 CROTONE KR P 083314 ROMA RM A 332207 SAN SPERATE SU R 364190 NAPOLI NA P 268024 BRUSCIANO NA Q 471212 CALTANISSETTA CL R 452224 CENTALLO CN S 496863 LONATO DEL GARDA BS D 321835 MONTERONI DI LECCE LE B 085411 SAN GIOVANNI VALDARNO AR E 258993 NAPOLI NA N 121113 BARI BA Q 184364 PESCARA PE Q 027049 CASTROCIELO FR Q 370343 CAGLIARI CA C 178362 PAVIA PV O 114236 CANICATTI AG Q 115115 COLONNELLA TE C 307771 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC D 029646 ROMA RM N 348895 MAGLIANO SABINA RI B 401016 TORINO TO Q 140601 ADRANO CT C 308926 BRICHERASIO TO AA 040966 ONLINE N 035122 CERIGNOLA FG F 460057 LUCERA FG C 291573 COSENZA CS N 471209 CREMONA CR T 216823 MILANO MI Q 381819 CAMPIGLIA MARITTIMA LI Q 456244 NOVATE MILANESE MI R 003495 ROMA RM O 493942 SAN MAURO TORINESE TO N 182324 ACIREALE CT R 180870 CARLENTINI SR P 089674 ROMA RM N 494754 PIEVE FISSIRAGA LO D 212902 VILLAFRANCA PADOVANA PD R 422337 SACILE PN B 370828 SERMIDE MN E 231216 ZUGLIANO VI B 238496 MONOPOLI BA B 411099 SALERNO SA N 163397 ROMA RM O 179035 GENOVA GE N 393755 SETTIMO TORINESE TO D 195823 PIANO DI SORRENTO NA T 345026 LECCO LC E 062730 FERMO FM B 022143 FIUMICINO RM C 042255 VERONA VR D 330614 MAGLIANO SABINA RI P 067130 BORGO A MOZZANO LU F 299794 BOLOGNA BO D 138399 CLUSONE BG D 132910 MILANO MI A 037864 CORLEONE PA A 291503 FASANO BR B 281653 VENEZIA VE D 240737 ROMA RM E 295567 DESENZANO DEL GARDA BS O 476567 CORSICO MI A 284409 PESCARA PE N 108882 BENEVENTO BN N 035763 TORINO DI SANGRO CH T 269844 NAPOLI NA P 158017 MILANO MI F 295137 CASSANO MAGNAGO VA N 282545 SOAVE VR D 118463 GROSSETO GR R 164955 CASTROCIELO FR T 415698 TREZZO SULL ADDA MI Q 074963 AREZZO AR A 310389 BITONTO BA O 348186 FERNO VA N 253057 BATTIPAGLIA SA S 288776 VETRALLA VT N 030133 MODENA MO T 372443 CASORIA NA D 389310 CODOGNO LO D 232097 FERRARA FE S 013382 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA D 383942 SERRAMANNA SU C 088985 ASSAGO MI S 366164 PIANEZZA TO D 480096 MILANO MI C 431098 MILANO MI N 228593 CATANIA CT R 458791 CASTROCIELO FR T 241316 SABAUDIA LT Q 063177 SESTO SAN GIOVANNI MI