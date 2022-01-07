ANNO 16 n° 195
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Lotteria Italia: nella Tuscia venduti oltre 51mila biglietti
Quest'anno c'è un aumento di vendite del 56,4%. Ecco premi e tagliandi vincenti
07/01/2022 - 06:56

VITERBO - Boom di biglietti della lotteria a Viterbo. Quest'anno, complice forse il momento di incertezza legato alla pandemia che ha spinto molti viterbesi a sfidare la fortuna, sono stati venduti nella Tuscia 51.680 biglietti della Lotteria Italia con un incremento del 56,4% rispetto all'anno scorso.

In generale questa edizione ha visto un incremento dei tagliandi venduti: quasi 6,4 milioni di biglietti (+1,8 milioni), l'incasso sfiora i 32 milioni (+38,9%). Numeri quindi in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

Il Lazio quest'anno è leader con 1,1 milioni di tagliandi, sul podio anche Lombardia e Campania.

Tra le singole province, rileva Agipronews, emerge il dato di Roma, con 911mila tagliandi staccati (+34,4%). Segno più anche per le altre province: boom di Frosinone che registra vendite per 130mila biglietti (+85,5%), bene anche a Rieti (39.500, +89,8%), Latina (45.820, +30,5%) e Viterbo (51.680, +56,4%).

Ecco i tagliandi vincenti

I biglietti di prima categoria:

Biglietto da 5 milioni di euro:  T 018060 venduto distributore locale Roma 

biglietto da 2,5 milioni di euro: P 297147 venduto a Formigine (MO)

biglietto da 2 milioni di euro: E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti)

biglietto da 1,5 milioni di euro: N 330633 venduto a Roma

biglietto da 1 milione di euro: D 137599 venduto a Trapani

I biglietti di seconda categoria da 100mila euro

P 038135 ROMA RM

B 000019 ROMA RM

F 314613 ROMA RM

F 211673 VELLETRI RM

N 234317 TARANTO TA

Q 323494 FAICCHIO BN

D 469659 COMMESSAGGIO MN

S 267678 POMEZIA RM

C 144953 L AQUILA AQ

A 300460 FORMICOLA CE

I biglietti di terza categoria da 20mila euro

A 057680 CHIETI CH

O 035868 ANDRIA BT

C 193376 GIFFONI VALLE PIANA SA

A 338425 CASALECCHIO DI RENO BO

O 007303 ROMA RM

F 330680 LUCCA LU

B 304728 FIORENZUOLA D'ARDA PC

F 136548 PIETRAVAIRANO CE

C 000190 ROMA RM

C 439100 BARRAFRANCA EN

B 044085 TEANO CE

O 356727 NOCERA SUPERIORE SA

D 485178 PORTO RECANATI MC

E 161487 NUORO NU

B 348872 FABRO TR

C 476274 MILANO MI

D 425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP

D 484056 MANDELLO DEL LARIO LC

B 028149 FIESOLE FI

C 049533 ROMA RM

C 081817 CAMPOFILONE FM

C 147864 ERCOLANO NA

P 125567 MIRANO VE

R 154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA AR

E 205190 POGGIOFIORITO CH

E 396952 ROMA RM

P 186759 FIRENZE FI

F 148910 VICENZA VI

D 352722 MILANO MI

AA 335039 ONLINE

P 274234 SEREGNO MB

N 031791 ROMA RM

B 193001 ANCONA AN

A 019679 ROMA RM

D 069734 BRENTINO BELLUNO VR

A 373260 SESTOLA MO

N 031992 MILANO MI

B 201329 TEULADA SU

F 256909 TARQUINIA VT

B 260236 BOTRICELLO CZ

T 147997 AYAS AO

C 485433 SETTIMO TORINESE TO

P 056997 ROMA RM

P 274337 ARONA NO

R 245661 TOSCOLANO MADERNO BS

S 352627 BERGAMO BG

D 136144 MILANO MI

Q 225220 UDINE UD

P 469261 AREZZO AR

P 255815 ATRIPALDA AV

C 410576 SAN PROSPERO MO

S 066233 MILANO MI

Q 145570 BRIGNANO GERA D ADDA BG

P 080262 CUSANO MILANINO MI

A 311978 MILANO MI

A 441287 POLIGNANO A MARE BA

R 009740 ROMA RM

C 215965 ASCOLI PICENO AP

P 163875 CROTONE KR

P 083314 ROMA RM

A 332207 SAN SPERATE SU

R 364190 NAPOLI NA

P 268024 BRUSCIANO NA

Q 471212 CALTANISSETTA CL

R 452224 CENTALLO CN

S 496863 LONATO DEL GARDA BS

D 321835 MONTERONI DI LECCE LE

B 085411 SAN GIOVANNI VALDARNO AR

E 258993 NAPOLI NA

N 121113 BARI BA

Q 184364 PESCARA PE

Q 027049 CASTROCIELO FR

Q 370343 CAGLIARI CA

C 178362 PAVIA PV

O 114236 CANICATTI AG

Q 115115 COLONNELLA TE

C 307771 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC

D 029646 ROMA RM

N 348895 MAGLIANO SABINA RI

B 401016 TORINO TO

Q 140601 ADRANO CT

C 308926 BRICHERASIO TO

AA 040966 ONLINE

N 035122 CERIGNOLA FG

F 460057 LUCERA FG

C 291573 COSENZA CS

N 471209 CREMONA CR

T 216823 MILANO MI

Q 381819 CAMPIGLIA MARITTIMA LI

Q 456244 NOVATE MILANESE MI

R 003495 ROMA RM

O 493942 SAN MAURO TORINESE TO

N 182324 ACIREALE CT

R 180870 CARLENTINI SR

P 089674 ROMA RM

N 494754 PIEVE FISSIRAGA LO

D 212902 VILLAFRANCA PADOVANA PD

R 422337 SACILE PN

B 370828 SERMIDE MN

E 231216 ZUGLIANO VI

B 238496 MONOPOLI BA

B 411099 SALERNO SA

N 163397 ROMA RM

O 179035 GENOVA GE

N 393755 SETTIMO TORINESE TO

D 195823 PIANO DI SORRENTO NA

T 345026 LECCO LC

E 062730 FERMO FM

B 022143 FIUMICINO RM

C 042255 VERONA VR

D 330614 MAGLIANO SABINA RI

P 067130 BORGO A MOZZANO LU

F 299794 BOLOGNA BO

D 138399 CLUSONE BG

D 132910 MILANO MI

A 037864 CORLEONE PA

A 291503 FASANO BR

B 281653 VENEZIA VE

D 240737 ROMA RM

E 295567 DESENZANO DEL GARDA BS

O 476567 CORSICO MI

A 284409 PESCARA PE

N 108882 BENEVENTO BN

N 035763 TORINO DI SANGRO CH

T 269844 NAPOLI NA

P 158017 MILANO MI

F 295137 CASSANO MAGNAGO VA

N 282545 SOAVE VR

D 118463 GROSSETO GR

R 164955 CASTROCIELO FR

T 415698 TREZZO SULL ADDA MI

Q 074963 AREZZO AR

A 310389 BITONTO BA

O 348186 FERNO VA

N 253057 BATTIPAGLIA SA

S 288776 VETRALLA VT

N 030133 MODENA MO

T 372443 CASORIA NA

D 389310 CODOGNO LO

D 232097 FERRARA FE

S 013382 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA

D 383942 SERRAMANNA SU

C 088985 ASSAGO MI

S 366164 PIANEZZA TO

D 480096 MILANO MI

C 431098 MILANO MI

N 228593 CATANIA CT

R 458791 CASTROCIELO FR

T 241316 SABAUDIA LT

Q 063177 SESTO SAN GIOVANNI MI

A 057680 CHIETI CH
O 035868 ANDRIA BT
C 193376 GIFFONI VALLE PIANA SA
A 338425 CASALECCHIO DI RENO BO
O 007303 ROMA RM
F 330680 LUCCA LU
B 304728 FIORENZUOLA D'ARDA PC
F 136548 PIETRAVAIRANO CE
C 000190 ROMA RM
C 439100 BARRAFRANCA EN
B 044085 TEANO CE
O 356727 NOCERA SUPERIORE SA
D 485178 PORTO RECANATI MC
E 161487 NUORO NU
B 348872 FABRO TR
C 476274 MILANO MI
D 425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP
D 484056 MANDELLO DEL LARIO LC
B 028149 FIESOLE FI
C 049533 ROMA RM
C 081817 CAMPOFILONE FM
C 147864 ERCOLANO NA
P 125567 MIRANO VE
R 154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA AR
E 205190 POGGIOFIORITO CH
E 396952 ROMA RM
P 186759 FIRENZE FI
F 148910 VICENZA VI
D 352722 MILANO MI
AA 335039 ONLINE
P 274234 SEREGNO MB
N 031791 ROMA RM
B 193001 ANCONA AN
A 019679 ROMA RM
D 069734 BRENTINO BELLUNO VR
A 373260 SESTOLA MO
N 031992 MILANO MI
B 201329 TEULADA SU
F 256909 TARQUINIA VT
B 260236 BOTRICELLO CZ
T 147997 AYAS AO
C 485433 SETTIMO TORINESE TO
P 056997 ROMA RM
P 274337 ARONA NO
R 245661 TOSCOLANO MADERNO BS
S 352627 BERGAMO BG
D 136144 MILANO MI
Q 225220 UDINE UD
P 469261 AREZZO AR
P 255815 ATRIPALDA AV
C 410576 SAN PROSPERO MO
S 066233 MILANO MI
Q 145570 BRIGNANO GERA D ADDA BG
P 080262 CUSANO MILANINO MI
A 311978 MILANO MI
A 441287 POLIGNANO A MARE BA
R 009740 ROMA RM
C 215965 ASCOLI PICENO AP
P 163875 CROTONE KR
P 083314 ROMA RM
A 332207 SAN SPERATE SU
R 364190 NAPOLI NA
P 268024 BRUSCIANO NA
Q 471212 CALTANISSETTA CL
R 452224 CENTALLO CN
S 496863 LONATO DEL GARDA BS
D 321835 MONTERONI DI LECCE LE
B 085411 SAN GIOVANNI VALDARNO AR
E 258993 NAPOLI NA
N 121113 BARI BA
Q 184364 PESCARA PE
Q 027049 CASTROCIELO FR
Q 370343 CAGLIARI CA
C 178362 PAVIA PV
O 114236 CANICATTI AG
Q 115115 COLONNELLA TE
C 307771 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC
D 029646 ROMA RM
N 348895 MAGLIANO SABINA RI
B 401016 TORINO TO
Q 140601 ADRANO CT
C 308926 BRICHERASIO TO
AA 040966 ONLINE
N 035122 CERIGNOLA FG
F 460057 LUCERA FG
C 291573 COSENZA CS
N 471209 CREMONA CR
T 216823 MILANO MI
Q 381819 CAMPIGLIA MARITTIMA LI
Q 456244 NOVATE MILANESE MI
R 003495 ROMA RM
O 493942 SAN MAURO TORINESE TO
N 182324 ACIREALE CT
R 180870 CARLENTINI SR
P 089674 ROMA RM
N 494754 PIEVE FISSIRAGA LO
D 212902 VILLAFRANCA PADOVANA PD
R 422337 SACILE PN
B 370828 SERMIDE MN
E 231216 ZUGLIANO VI
B 238496 MONOPOLI BA
B 411099 SALERNO SA
N 163397 ROMA RM
O 179035 GENOVA GE
N 393755 SETTIMO TORINESE TO
D 195823 PIANO DI SORRENTO NA
T 345026 LECCO LC
E 062730 FERMO FM
B 022143 FIUMICINO RM
C 042255 VERONA VR
D 330614 MAGLIANO SABINA RI
P 067130 BORGO A MOZZANO LU
F 299794 BOLOGNA BO
D 138399 CLUSONE BG
D 132910 MILANO MI
A 037864 CORLEONE PA
A 291503 FASANO BR
B 281653 VENEZIA VE
D 240737 ROMA RM
E 295567 DESENZANO DEL GARDA BS
O 476567 CORSICO MI
A 284409 PESCARA PE
N 108882 BENEVENTO BN
N 035763 TORINO DI SANGRO CH
T 269844 NAPOLI NA
P 158017 MILANO MI
F 295137 CASSANO MAGNAGO VA
N 282545 SOAVE VR
D 118463 GROSSETO GR
R 164955 CASTROCIELO FR
T 415698 TREZZO SULL ADDA MI
Q 074963 AREZZO AR
A 310389 BITONTO BA
O 348186 FERNO VA
N 253057 BATTIPAGLIA SA
S 288776 VETRALLA VT
N 030133 MODENA MO
T 372443 CASORIA NA
D 389310 CODOGNO LO
D 232097 FERRARA FE
S 013382 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
D 383942 SERRAMANNA SU
C 088985 ASSAGO MI
S 366164 PIANEZZA TO
D 480096 MILANO MI
C 431098 MILANO MI
N 228593 CATANIA CT
R 458791 CASTROCIELO FR
T 241316 SABAUDIA LT
Q 063177 SESTO SAN GIOVANNI MI

A 057680 CHIETI CH

O 035868 ANDRIA BT

C 193376 GIFFONI VALLE PIANA SA

A 338425 CASALECCHIO DI RENO BO

O 007303 ROMA RM

F 330680 LUCCA LU

B 304728 FIORENZUOLA D'ARDA PC

F 136548 PIETRAVAIRANO CE

C 000190 ROMA RM

C 439100 BARRAFRANCA EN

B 044085 TEANO CE

O 356727 NOCERA SUPERIORE SA

D 485178 PORTO RECANATI MC

E 161487 NUORO NU

B 348872 FABRO TR

C 476274 MILANO MI

D 425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP

D 484056 MANDELLO DEL LARIO LC

B 028149 FIESOLE FI

C 049533 ROMA RM

C 081817 CAMPOFILONE FM

C 147864 ERCOLANO NA

P 125567 MIRANO VE

R 154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA AR

E 205190 POGGIOFIORITO CH

E 396952 ROMA RM

P 186759 FIRENZE FI

F 148910 VICENZA VI

D 352722 MILANO MI

AA 335039 ONLINE

P 274234 SEREGNO MB

N 031791 ROMA RM

B 193001 ANCONA AN

A 019679 ROMA RM

D 069734 BRENTINO BELLUNO VR

A 373260 SESTOLA MO

N 031992 MILANO MI

B 201329 TEULADA SU

F 256909 TARQUINIA VT

B 260236 BOTRICELLO CZ

T 147997 AYAS AO

C 485433 SETTIMO TORINESE TO

P 056997 ROMA RM

P 274337 ARONA NO

R 245661 TOSCOLANO MADERNO BS

S 352627 BERGAMO BG

D 136144 MILANO MI

Q 225220 UDINE UD

P 469261 AREZZO AR

P 255815 ATRIPALDA AV

C 410576 SAN PROSPERO MO

S 066233 MILANO MI

Q 145570 BRIGNANO GERA D ADDA BG

P 080262 CUSANO MILANINO MI

A 311978 MILANO MI

A 441287 POLIGNANO A MARE BA

R 009740 ROMA RM

C 215965 ASCOLI PICENO AP

P 163875 CROTONE KR

P 083314 ROMA RM

A 332207 SAN SPERATE SU

R 364190 NAPOLI NA

P 268024 BRUSCIANO NA

Q 471212 CALTANISSETTA CL

R 452224 CENTALLO CN

S 496863 LONATO DEL GARDA BS

D 321835 MONTERONI DI LECCE LE

B 085411 SAN GIOVANNI VALDARNO AR

E 258993 NAPOLI NA

N 121113 BARI BA

Q 184364 PESCARA PE

Q 027049 CASTROCIELO FR

Q 370343 CAGLIARI CA

C 178362 PAVIA PV

O 114236 CANICATTI AG

Q 115115 COLONNELLA TE

C 307771 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC

D 029646 ROMA RM

N 348895 MAGLIANO SABINA RI

B 401016 TORINO TO

Q 140601 ADRANO CT

C 308926 BRICHERASIO TO

AA 040966 ONLINE

N 035122 CERIGNOLA FG

F 460057 LUCERA FG

C 291573 COSENZA CS

N 471209 CREMONA CR

T 216823 MILANO MI

Q 381819 CAMPIGLIA MARITTIMA LI

Q 456244 NOVATE MILANESE MI

R 003495 ROMA RM

O 493942 SAN MAURO TORINESE TO

N 182324 ACIREALE CT

R 180870 CARLENTINI SR

P 089674 ROMA RM

N 494754 PIEVE FISSIRAGA LO

D 212902 VILLAFRANCA PADOVANA PD

R 422337 SACILE PN

B 370828 SERMIDE MN

E 231216 ZUGLIANO VI

B 238496 MONOPOLI BA

B 411099 SALERNO SA

N 163397 ROMA RM

O 179035 GENOVA GE

N 393755 SETTIMO TORINESE TO

D 195823 PIANO DI SORRENTO NA

T 345026 LECCO LC

E 062730 FERMO FM

B 022143 FIUMICINO RM

C 042255 VERONA VR

D 330614 MAGLIANO SABINA RI

P 067130 BORGO A MOZZANO LU

F 299794 BOLOGNA BO

D 138399 CLUSONE BG

D 132910 MILANO MI

A 037864 CORLEONE PA

A 291503 FASANO BR

B 281653 VENEZIA VE

D 240737 ROMA RM

E 295567 DESENZANO DEL GARDA BS

O 476567 CORSICO MI

A 284409 PESCARA PE

N 108882 BENEVENTO BN

N 035763 TORINO DI SANGRO CH

T 269844 NAPOLI NA

P 158017 MILANO MI

F 295137 CASSANO MAGNAGO VA

N 282545 SOAVE VR

D 118463 GROSSETO GR

R 164955 CASTROCIELO FR

T 415698 TREZZO SULL ADDA MI

Q 074963 AREZZO AR

A 310389 BITONTO BA

O 348186 FERNO VA

N 253057 BATTIPAGLIA SA

S 288776 VETRALLA VT

N 030133 MODENA MO

T 372443 CASORIA NA

D 389310 CODOGNO LO

D 232097 FERRARA FE

S 013382 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA

D 383942 SERRAMANNA SU

C 088985 ASSAGO MI

S 366164 PIANEZZA TO

D 480096 MILANO MI

C 431098 MILANO MI

N 228593 CATANIA CT

R 458791 CASTROCIELO FR

T 241316 SABAUDIA LT

Q 063177 SESTO SAN GIOVANNI MI




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