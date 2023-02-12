'LoStessoBacio, quando l'amore non conosce differenze

L'Arcigay ribadisce che l'amore non fa distinzioni

12/02/2023 - 19:33



VITERBO - Al via l’iniziativa #LoStessoBacio in occasione del San Valentino. Il 14 febbraio, per le vie del centro di Viterbo e in altre dodici piazze d’Italia saranno distribuiti Baci Perugina e cartoline per dimostrare che l’amore non conosce differenze, incluse coppie gay e coppie lesbiche.

Si partirà da Piazza Giuseppe Verdi e si attraverserà tutto il centro percorrendo Via del Corso, Piazza del Plebiscito e Via San Lorenzo fino ad arrivare nel cuore della città.

L’iniziativa di distribuzione è giunta al suo undicesimo anniversario, e continua ad essere fondamentale nel ribadire l’importanza della visibilità dell’amore di tutte le coppie. Purtroppo nonostante la legge sulle unioni civili, molte coppie sono ancora costrette a nascondersi per non subire discriminazioni. Con questo evento vogliamo ribadire che l’amore non fa distinzioni.

Un ringraziamento speciale alla Perugina che anche quest’anno è al nostro fianco e alle associazioni e ai volontari di Gay center, Arcigay Roma, Arcigay Bari, Arcigay Castelli Romani, Arcigay Catania, Arcigay Latina, Arcigay Frosinone, Arcigay L'Aquila, Arcigay Milano, Arcigay Molise, Arcigay Palermo, Arcigay Reggio Calabria, Arcigay Rieti, Arcigay Trento, Arcigay Viterbo, Unipride Viterbo.

Viterbo lgbt+ Peter Boom

Ass. Arcigay Viterbo

e

Unipride Viterbo