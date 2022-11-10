Lorenzo Iozzia conferma la stella Michelin con Casa Iozzia

Riferimento enogastronomico nel Lazio

10/11/2022 - 07:18



VITERBO - Rivolgo le mie congratulazioni a Lorenzo Iozzia e Iside De Cesare per aver confermato la Stella Michelin, un riconoscimento straordinario che dà lustro al nostro territorio e la nostra tradizione culinaria.

Casa Iozzia e La Parolina dono diventati un riferimento enogastronomico per tutto il Lazio e dobbiamo esserne estremante orgogliosi. Si tratta di un risultato che premia la nostra capacità di valorizzare i prodotti di eccellenza, le maestranze e l'arte della cucina che attira tanti visitatori in questa nostra terra.

Complimenti a Lorenzo e Iside, a tutti i loro dipendenti e collaboratori per questo importante risultato frutto di sacrificio e dedizione.

Così, in una nota, Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia