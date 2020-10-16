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Lockdown nel Lazio? La Regione: ''Non sono previste decisioni autonome''
A breve incontro con il governo per valutare insieme eventuali misure di contenimento del contagio
16/10/2020 - 19:33
VITERBO - ''La Regione Lazio non ha assunto alcuna decisione in merito a nuovi provvedimenti per contenere il contagio e non è prevista alcuna decisione autonoma. Con senso di responsabilità, e secondo un metodo utilizzato da quando è cominciata la pandemia, parteciperà al confronto con il Governo e le Regioni e applicherà tutti i provvedimenti che si decideranno insieme''.