Lockdown nel Lazio? La Regione: ''Non sono previste decisioni autonome''

A breve incontro con il governo per valutare insieme eventuali misure di contenimento del contagio

16/10/2020 - 19:33



VITERBO - ''La Regione Lazio non ha assunto alcuna decisione in merito a nuovi provvedimenti per contenere il contagio e non è prevista alcuna decisione autonoma. Con senso di responsabilità, e secondo un metodo utilizzato da quando è cominciata la pandemia, parteciperà al confronto con il Governo e le Regioni e applicherà tutti i provvedimenti che si decideranno insieme''.

Così in una nota la Regione Lazio.