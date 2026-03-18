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Lions in trasferta a Gubbio, sfida alla quarta forza del campionato
Capolista a quota 67 punti, i viterbesi puntano sul gioco al largo per consolidare il primato. In campo anche lUnder 16 contro la Lazio
18/03/2026 - 17:05

VITERBO - Quindicesima giornata di campionato: i Lions, capolista con 67 punti, il punteggio più alto tra tutte le squadre di Serie B, saranno impegnati in trasferta a Gubbio contro la quarta forza del torneo.

Gli eugubini, fermi a quota 51, sono distanti dalla vetta ma ancora in corsa per il secondo posto, utile per accedere agli spareggi. Scenderanno quindi in campo con grande motivazione, pronti a mettere in gioco tutte le risorse fisiche, tecniche e mentali per provare a battere i Lions.

Il Gubbio è una squadra molto solida in mischia: non a caso l’allenatore è Joe McDonnell, ex pilone degli All Blacks, e nella gara di andata riuscì a mettere in difficoltà il pacchetto dei viterbesi.

I Lions dovrebbero recuperare Daniele Ulisse, assente nell’ultima partita e ormai elemento fondamentale anche nel gioco aperto degli avanti.

Nel gioco al largo e alla mano, invece, i viterbesi hanno dimostrato una netta superiorità: sarà proprio questa la fase su cui puntare, magari partendo con un ritmo alto fin dai primi minuti.

Ferme sia la Serie C, per il rinvio della trasferta a Pescara, sia l’Under 18, come la scorsa settimana l’allenatore potrà contare su una rosa molto ampia. Gli unici indisponibili sono Basili, impegnato per lavoro, e Duri, appena rientrato dopo l’infortunio.

L’Under 16, invece, sarà impegnata a Roma nell’ultima partita della seconda fase contro la Lazio. I viterbesi, con 22 punti in classifica contro i 12 dei romani, partono favoriti in una sfida che, come dimostrato anche domenica scorsa, li vede in crescita.




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