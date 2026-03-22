Lions distretto 108L, visita del Governatore Graziella Puddu Loddo

Il prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellow, conferito al Presidente Fabio Cesare Campanile

22/03/2026 - 08:15



(Sx Governatore Graziella Puddu Loddo e il Presidente Lions Club Civita Castellana Falerii Veteres Fabio Cesare Campanile)

CIVITA CASTELLANA – Una giornata destinata a rimanere negli annali del lionismo locale quella trascorsa ieri, 21 marzo 2026. I Lions Club di Civita Castellana “Falerii Veteres”, Campagnano Mazzano Romano e Sacrofano Formello si sono riuniti in una solenne conviviale per accogliere la massima autorità del Distretto 108L, il Governatore Graziella Puddu Loddo.

(Nuovo socio Lions Club Civita Castellana Falerii Veteres Stefano Romano e consorte)

L'evento, coordinato dal Presidente del Club ospitante, il Dott. Fabio Cesare Campanile, ha visto la partecipazione delle più alte cariche distrettuali, testimoniando la coesione di un territorio in costante crescita.

La serata ha beneficiato della presenza di figure chiave dell’organigramma Lions, tra cui:

Monica Coppola (Segretario Distrettuale) e Giovanni Pizzicaroli (Cerimoniere Distrettuale Area Lazio);

Walter Zambelli (Presidente 4° Circoscrizione) e i Presidenti di Zona Franco Chericoni (4C) e Paolo Cannone (4B);

I referenti Fabrizio Carmenati (2° Circoscrizione), Piero Maria Nardi (GST 4° Circoscrizione) e Alfonso Carnevalini (Coordinatore Lazio per il service 'Occhio ai bimbi').

Il momento più solenne della serata è stato l'inaspettato conferimento della Melvin Jones Fellow al Presidente Fabio Cesare Campanile. Si tratta della più alta onorificenza della Lions Clubs International Foundation, un tributo all'impegno straordinario e alla dedizione verso i valori umanitari globali.

Il clima di festa è proseguito con l'ingresso di un nuovo socio nel Club di Civita Castellana: Stefano Romano, accompagnato dal padrino e socio Sandro Pedica, a conferma di un’associazione che sa rinnovarsi e attrarre nuove energie. Durante la serata sono state diversi riconoscimenti, uno di questi ha riguardato Emanuela Maria Costantini socia del Club Civita Castellana, premiata e riconosciuta ufficialmente per i suoi 30 anni di attività lionistica. Un traguardo straordinario che testimonia una vita spesa al servizio del prossimo con costanza e dedizione.

Particolare risonanza ha avuto la presenza del giovane William Bruscolini, vincitore distrettuale del concorso 'Un poster per la pace'. William, selezionato per rappresentare l’Italia alla finale mondiale, ha commosso la platea con le sue parole:

'Questo poster rappresenta noi ragazzi e la diversità di culture che esistono, ma da cui possono crescere legami e cose meravigliose'.

Un messaggio potente che incarna la speranza in un futuro migliore, lodato dallo stesso Governatore.

(William Bruscolini)

A chiusura dell'evento, il Governatore Graziella Puddu Loddo si è detta piacevolmente colpita dalla mole di service realizzati e dalla qualità dei progetti futuri, sottolineando come la sinergia tra i vari club sia un esempio virtuoso di crescita costante e spirito di servizio.