Lions Alto Lazio, vittoria sofferta, 35-33 al Gubbio e Serie A a un passo

Dopo un avvio difficile e un finale in rimonta, i Lions conquistano il punto bonus offensivo e restano vicini alla promozione matematica contro il Perugia

22/03/2026 - 16:41



VITERBO - Comincia come peggio non potrebbe la partita contro il Gubbio, al quinto minuto i Lions rimangono in 14 per il cartellino giallo comminato a Garbuglia, al 10’ gli umbri vanno in meta replicando la marcatura al 18’, prima di metà tempo i Lions sono sotto dodici a zero. Fino a quel momento troppi errori nel gioco alla mano e poca organizzazione nel possesso palla.

Poi al ventitreesimo si è accesa la luce ed i Lions hanno cominciato a giocare come sanno ed hanno dimostrato nelle prime quattordici partite di campionato. Con una mischia dominante ed una touche finalmente senza sbavature anche grazie alla ottima prestazione di Schirripa, oggi man of the match, in 20 minuti hanno messo a segno cinque mete, costruendo un ampio vantaggio sugli avversari ed aggiudicandosi il punto di bonus offensivo. Poi la partita è nuovamente cambiata e negli ultimi 20 minuti il Gubbio ha fatto quello che gli era riuscito nei primi venti, ha segnato tre mete, anche qui complice un giallo comminato a Milani per placcaggio alto, ha giocato prevalentemente nella metà campo dei Lions, che da parte loro hanno messo insieme una serie di errori, specialmente nel gioco alla mano.

Ma al fischio finale il punteggio recita 35 a 33 per i Lions, cinque punti in classifica e domenica pomeriggio alle 16,30 a Civitacastellana, battendo il Perugia i viterbesi avranno la matematica certezza della promozione in serie A con due giornate di anticipo

Gubbio: Neethling , Ghirelli, Fioriti, Tomassoli, Di Fiore, Romagnoli, Smacchi, Broqua, Urbanelli, Nucciarelli, Caroli, Capannelli, Giacomini, Petrotto, Ferranti

A disposizione: Minelli, Van Ryin, Artuso, Fecchi, Estrada, Lorenzi, Piobbichi

Lions Alto Lazio: Cuomo, Morgantini, Digiacomantonio, Fabbri, Garbuglia, Crinò, Milani , Ulisse, Malagigi, Lanzi, Santucci, Schirripa,Raschi, Ferrilli. Di Resta

A disposizione: Battaglini, Biagetti, Crescimbeni, Duri, Marini, Petroselli, Pompei

Arbitro: Federico Palmarini

10’ meta Gubbio nt , 18’ meta Gubbio trasf. 23’ meta Garbuglia tras. Fabbri, 28’ meta Digiacomantonio n.t., 33’ c.p. Fabbri, 40’ meta Crinò n.t. 42’ meta Ulisse n.t. 44’ meta Morgantini tras. Fabbri, 49’ cp Fabbri,60’ meta Gubbio trasf.71’ meta Gubbio trasf.80’ meta Gubbio tras.

5’ cartellino giallo Garbuglia, 80’ cartellino giallo Milani