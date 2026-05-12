Lions Alto Lazio, una sconfitta che vale crescita

Nel campionato interregionale Under 18 la Roma Sud si impone 52-12, ma i viterbesi chiudono la stagione con importanti segnali di maturazione tecnica e caratteriale

12/05/2026 - 10:11



VITERBO – Una sconfitta pesante nel punteggio, ma ricca di indicazioni positive per il futuro. I Lions Alto Lazio Under 18 chiudono il loro percorso nel campionato interregionale cedendo 52-12 sul campo della Roma Sud, una delle formazioni più attrezzate del girone.

La società viterbese, fin dall’inizio della stagione, aveva scelto consapevolmente di confrontarsi con avversari di alto livello, privilegiando il percorso di crescita dei ragazzi rispetto al risultato immediato. Una decisione che, con il senno di poi, si è rivelata lungimirante: al termine del campionato il bilancio è positivo soprattutto per i progressi individuali e collettivi mostrati dal gruppo.

Anche nella sfida contro Roma Sud, i Lions hanno alternato momenti di difficoltà a buone trame di gioco. Il primo tempo è stato condizionato da alcuni errori difensivi che hanno permesso ai padroni di casa di prendere il largo. La formazione romana ha confermato tutte le proprie qualità fisiche e tecniche, legittimando il ruolo di protagonista del campionato.

Nella parte finale della prima frazione e all’inizio della ripresa è però emerso il carattere dei ragazzi allenati dallo staff viterbese. I Lions hanno reagito accorciando le distanze grazie alle mete realizzate da Luisi e Borrelli, riaprendo momentaneamente la partita.

Nel finale, la panchina corta e un inevitabile calo fisico hanno favorito il nuovo allungo della Roma Sud, che ha fissato il risultato sul definitivo 52-12.

Al di là del passivo, resta la consapevolezza di aver affrontato un girone molto impegnativo senza mai tirarsi indietro davanti ad avversari più esperti e titolati. Un’esperienza preziosa che rappresenta una base importante per il futuro del rugby giovanile viterbese.

Lions Alto Lazio: Poli, Pace, Digiacomantonio, Buzzao, Genova, Picone, Luisi,Bozzi, Fazi, Borrelli, Ahipue, Foscoli,Salamone, De Simoni, Angelozzi

A disposizione: Costantini, Di Filippo, Graziani, D’Antonangelo

Roma Sud: Tozzi, Kzryzak, Rizzitelli, Pergolesi, Moscia, Storri, Cupelloni, Fozzi,Di Massimo, Lovisolo, Orazi, Pieri, Varrone, Brancaccio, Paolicelli

A disposizione: Santilli, Venturini, Gargiullo, Inches, Gambarelli,Ciucci, Farinelli

2’ meta Tozzi nt,14’ meta Rizzitelli tras. Pergolesi, 18’ meta Pergolesi tras. Pergolesi,20’ meta Lovisolo trasf Pergolesi, 25’ meta Luisi nt. 27’ meta Fozzi trasf. Pergolesi,46’ meta Borrelli trasf. Picone,50’ meta Gargiulo, 71’ meta mischia Roma Sud trasf. Pergolesi,75’ meta Storri trasf. Pergolesi.

16’ cartellino giallo Poli, 22’ cartellino giallo Pieri