Lions Alto Lazio, segnali di crescita dalle Under 18 e 16

Sconfitte contro Fiamme Oro e US Roma Rugby, ma prestazioni incoraggianti per le formazioni giovanili viterbesi

12/01/2026 - 11:17



VITERBO - Due partite e due sconfitte che, al di là del rammarico iniziale, lasciano in dote segnali positivi se lette nella giusta ottica per le formazioni giovanili dei Lions Alto Lazio, impegnate nei campionati Under 18 e Under 16.

Campionati Under 18

Nel campionato Under 18, la prima vittoria stagionale viene rimandata nonostante una prestazione incoraggiante contro le Fiamme Oro Rugby, che si impongono per 27-17. I viterbesi partono forte e chiudono un primo tempo equilibrato, andando due volte in meta e restando in vantaggio fino a pochi istanti dall’intervallo. Nella ripresa, però, qualche errore di troppo e un gioco meno fluido consentono ai romani di piazzare il break decisivo, con un parziale di 10-3 che vale la vittoria e il bonus. Resta comunque la crescita di un gruppo giovane, chiamato ora a trovare maggiore continuità e identità di gioco. Prossimo impegno domenica 18 a L’Aquila contro Experience.

Campionati Under 16

Sconfitta di misura, ma con rammarico, anche per l’Under 16, superata 21-19 sul campo della US Roma Rugby. Una gara equilibrata, con tre mete per parte, decisa dai calci piazzati: tre trasformazioni per i romani, due per i Lions. Un risultato che, nonostante lo stop, conferma i segnali di crescita del gruppo viterbese, capace di tenere testa alla seconda forza del campionato. Domenica prossima appuntamento casalingo contro la Lazio.