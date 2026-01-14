Lions Alto Lazio, il programma del fine settimana

Serie B contro Firenze, al via anche il campionato di Serie C e gli impegni del settore giovanile

14/01/2026 - 11:01



CIVITA CASTELLANA - L’ottava giornata di serie B prevede un turno interno per i Lions Alto Lazio, alle 14:30, al Sandro Quatrini, ospiteranno l’Unione rugby Firenze. I toscani hanno, attualmente, 13 punti in classifica, frutto di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, dovrebbe essere un avversario non particolarmente ostico, ma già lo scorso anno tennero in scacco i viterbesi per tutto il primo tempo, quindi massima attenzione e massima concentrazione per evitare anche il più piccolo passo falso.

Riprende anche il campionato di serie C, la federazione ha previsto un solo girone con tredici squadre e partite di sola andata. I Lions affronteranno alle 12,00, sempre al Sandro Quatrini , la Polisportiva L’Aquila, un avversario proveniente dalle fasi di qualificazione del girone abruzzese.

L’under 18, andrà a L’Aquila ad affrontare l’Experience, una squadra che ha 14 punti in classifica e che domenica ha perso, conquistando però, due punti contro la Roma Sud.

La under 16 tornerà a giocare in casa, a Civitacastellana alle ore 11,00, contro la Lazio, squadra a pari punti in classifica, una partita ampiamente alla portata dei ragazzi viterbesi reduci da una sfortunata sconfitta di misura domenica scorsa.