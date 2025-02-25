Lina Delle Monache eletta segretaria del circolo del PD di San Martino al Cimino e Tobia

Le parole del vicepresidente del consiglio regionale del Lazio Enrico Panunzi

25/02/2025 - 09:30



VITERBO - Le mie più sincere congratulazioni a Lina Delle Monache per la sua elezione a segretaria del circolo del Partito Democratico di San Martino al Cimino e Tobia. Un incarico importante che premia il suo impegno politico, la sua esperienza amministrativa e la sua profonda conoscenza del territorio.

Due volte consigliera comunale a Viterbo — nelle amministrazioni guidate da Giovanni Arena e Chiara Frontini — e consigliera provinciale, Lina ha sempre dimostrato grande dedizione e competenza, rappresentando un punto di riferimento saldo per la comunità.

La sua elezione, così come quella di Alessandra Troncarelli a segretaria del circolo Pd di Viterbo, segna un passaggio significativo: la scelta di un interesse primario per la città in coordinamento strutturato tra il partito e le problematiche amministrative del comune. La necessità di riaccendere la vita politica del Partito Democratico nella città e nel comprensorio diventa elemento primario e centrale per l'azione politica della nostra comunità.

A Lina e a tutta la sua squadra rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, certo che sapranno rilanciare un'azione politica radicata nei valori del nostro partito.

Enrico Panunzi

Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio