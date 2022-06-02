Letta a Viterbo per sostenere la Troncarelli

Venerdì 3 ore 17.30 Hotel Salus Terme

02/06/2022 - 11:54



Dopo il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, anche il segretario del Pd Enrico Letta sarà a Viterbo a sostegno della candidata sindaco del centrosinistra Alessandra Troncarelli.

Viterbo - L’appuntamento è per venerdì 3 giugno alle ore 17:30 presso l’Hotel Salus Terme; a intervenire anche il segretario regionale del Pd, Bruno Astorre, e il consigliere regionale Enrico Panunzi.

Il convegno è rivolto sia agli iscritti del Pd che a tutti i viterbesi, per mettere in luce le buone prassi politiche in grado di generare crescita e sviluppo per il territorio.

Tanti i temi al centro del dibattito: la produzione di sviluppo sostenibile, la rigenerazione urbana, la cultura, il turismo, le prospettive del mercato del lavoro, l’inclusione e l’integrazione dei più fragili, la formazione dei giovani.