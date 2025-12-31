Legge Bilancio, Battistoni (FI): 'Manovra espansiva che sostiene redditi, famiglie e imprese'

Fra le novità introdotte e fortemente sostenute c'è il taglio di 2 punti dell'Irpef per i redditi fino a 50mila euro

31/12/2025 - 04:38



ROMA - 'La legge di Bilancio 2026 appena approvata dalla Camera è una manovra prudente che tiene in ordine i conti pubblici ma al tempo stesso è espansiva e rivolta alla crescita. Vengono confermate infatti le principali misure fiscali contenute nelle precedenti tre leggi di bilancio e in più, con la nuova finanziaria, si aggiungono iniziative che difendono i redditi, le imprese, il lavoro, la casa, l'università, la sanità e le famiglie'. E' quanto dichiara in una nota l'On. Francesco Battistoni, Responsabile Nazionale dell'Organizzazione di Forza Italia.

'Fra le novità introdotte e fortemente sostenute da Forza Italia – aggiunge - c'è il taglio di 2 punti dell'Irpef per i redditi fino a 50mila euro, una misura rivolta al ceto medio e che avrà un impatto positivo sul loro potere d'acquisto. Per le imprese viene introdotto l'iperammortamento che proroga fino al 30 settembre 2028 le agevolazioni per investimenti in beni strumentali funzionali e Transizione 4.0 e 5.0. Viene rifinanziata la Zes Unica e per la prima volta, grazie ad una battaglia storica di Forza Italia e recepita dal Governo, beneficeranno dei crediti di imposta anche le Marche e l'Umbria. Viene difesa la casa: la tassazione sugli affitti brevi resta al 21% per la prima casa locata e sempre per la prima casa viene confermata per tutto il 2026 la detrazione al 50% per la riqualificazione energetica. La manovra poi va incontro alle famiglie (bonus libri con 20 milioni per il 2026), alle forze dell'ordine (decreto anticipi con 90 milioni di euro), alle università (piano reclutamento ricercatori), all'editoria (60 milioni di euro Fondo per il pluralismo), al taglio delle tasse (stop a Sugar e Plastic tax) fino alla sanità con nuove risorse anche per personale sanitario e assunzioni al fine di ridurre le liste di attesa'.

'In quadro geopolitico incerto, -prosegue Battistoni - la manovra finanziaria 2026 è assolutamente positiva e ha un duplice obiettivo: sostenere i redditi, le famiglie e le imprese mantenendo una solidità fiscale nella spesa pubblica. Una solidità che consentirà all'Italia di uscire in anticipo dal deficit del 3% permettendole di programmare la manovra di bilancio di fine legislatura libera dai vincoli europei così da offrire ai cittadini ulteriori risposte che saranno ancora più incisive, espansive e strategiche', conclude.

On. Francesco Battistoni