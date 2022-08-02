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Lega: ''Alla Tuscia quasi 60mila euro per Laghi sicuri e 35mila per Spiagge sicure''
02/08/2022 - 22:04

VITERBO - ''Grazie al lavoro di Matteo Salvini, che nel 2018, da ministro dell'Interno, ha avviato i progetti, e al sottosegretario Nicola Molteni che ha proseguito l'attività, in arrivo in provincia di Viterbo, quasi 60 mila euro per 'Laghi sicuri' e 35 mila euro per 'Spiagge sicure'. L'impegno della Lega, sempre vicina ai territori, garantisce in questo ambito anche la tutela della sicurezza dei laghi e delle spiagge. È necessario comunque fare di più. Per noi la sicurezza dei territori è al primo posto e sarà uno dei punti cardine del nostro programma elettorale''.

Così in una nota il deputato della Lega Claudio Durigon, coordinatore del partito nel Lazio.




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