Le Stelle di AICS Viterbo: un evento indimenticabile di arte e sport

Presenti Il Sindaco di Capranica Pietro Nocchi e la vice sindaco Katia Taste

15/12/2025 - 17:36



CAPRANICA – Con la regia di Maurizio Oriente e Leonardo Modanesi, con la Direzione Artistica di Federica Chiricozzi, “Le Stelle di AICS Viterbo” ha celebrato con grande successo l’unione di arte, sport e convivialità.

Presenti Il Sindaco di Capranica Pietro Nocchi e la vice sindaco Katia Taste, che hanno accolto con piacere l’evento nella loro città e l’assessore ai grandi eventi del Comune di Ronciglione Francesco Laurenti, Laura Morsa del Comitato regionale del Lazio.

Gli operatori della TV Rete Oro hanno registrato lo spettacolo.

L’evento è stato voluto fermamente dai dirigenti del Comitato provinciale di Viterbo per premiare i presidenti delle associazioni aderenti all’AICS da molto tempo, dedicando il loro impegno alla crescita culturale e sana dei giovani attraverso lo sport e per premiare le loro eccellenze. L’AICS provinciale, con la istituzione del 1° premio “Eccellenza dell’arte, dello sport e della cultura”, ha voluto dare il giusto merito a uomini e donne che si sono contraddistinti rappresentando al meglio i valori dell’associazione AICS.

I dirigenti presenti delle associazioni affiliate AICS hanno comunicato le loro iniziative culturali e sportive. Sono stati quindi premiati dalla signora Laura Morsa del Comitato regionale del Lazio. Agli stessi dirigenti è andato il gradito compito della premiazione delle loro eccellenze.

La scorrevolezza dello spettacolo è stata assicurata dagli intermezzi musicali del gruppo di musicisti diretto dal Maestro Maurizio Oriente e dalle performances di ballerini e atlete di danza acrobatica.

Hanno arricchito la serata con interpretazioni canore: Leonardo Modanesi presentatore e showman vincitore per il canto del primo premio alla grande manifestazione spettacolo AICS “ World Dance Competition of People & Cultures “ svoltasi a Montecatini Terme; Niccolò Puccica vincitore del contest “Il Guerriero 2025” a Ronciglione. Niccolò è stato accompagnato dal meraviglioso ballerino, amico dell’AICS Franco Cherubini, con la coreografia creata da Federica Chiricozzi, presentando le performances “Il Guerriero” e “Proteggiti da me”, realizzate per il contest dedicato a Marco Mengoni; il gruppo di cantanti dell’associazione All Stars diretto dalla maestra di canto Francesca Maria Lotà con molti brani, accompagnate dalla ballerina Giada Gubinelli che ha danzato un brano del Flamenco; la Maestra di canto Barbara Ghiloni amica storica dell’AICS e prima insegnante di Marco Mengoni, di Angelo Loddo che ha intrepretato un brano di Franco Califano.

Maria Cristina Concordia maestra di danza ha incantato con il tango argentino, affiancata da un talentuoso ballerino.

La danza acrobatica ha entusiasmato il pubblico per le esibizioni al cerchio e al tessuto, coreografate da Federica Chiricozzi, le allieve multipremiate del progetto AICS, tra cui Maria Cecati, Ginevra Puglia, Giulia Maria Bocci e Beatrice Mantrici vincitrici di numerosi premi al World Dance Cometition of People & Cultures.

Irene Corsi e Rachele Cosimi, premiata al concorso internazionale AICS “ World Dance Cometition of People & Cultures “ con due borse di studio, splendide eccellenze hanno danzato, con la coreografia di Alessandra Ceccarini dell’associazione Active Revolution. Altra eccellenza indicata dall’associazione Beatrice Sarnacchioli, purtroppo assente per influenza.

Nel finale il “PREMIO ECCELLENZA DELL’ARTE, DELLO SPORT E DELLA CULTURA” un’opera d’arte di Federica Chiricozzi, raffigurante l’Enso è stato assegnato a :

Franco Cherubini, eccellenza danza, consegnato da Barbara Ghiloni;

Laura Morsa, comitato regionale AICS Lazio, consegnato da Federica Chiricozzi;

Giada Gubinelli, eccellenza danza, consegnato da Marina Iacopini con un suo dipinto ;

Leonardo Modanesi, regista presentatore eccellenza canto, consegnato da Federica Chiricozzi;

Barbara Ghiloni, eccellenza canto, consegnato da Maurizio Oriente;

Angelo Loddo, eccellenza canto, consegnato da Federica Chiricozzi;

Marina Iacopini, eccellenza pittura, consegnato da Federica Chiricozzi;

Francesca Maria Lotà, eccellenza canto, premiata da Maurizio Oriente;

Alice Barbera, per i valori dell’AICS, premiata da Federica Chiricozzi;

Elisabetta Oriente, per i valori dell’AICS, premiata da Federica Chiricozzi;

Beatrice Sarnaccioli, eccellenza danza, premio ritirato da Alessandra Ceccarini;

Niccolò Puccica, eccellenza canto, premiato da Francesco Laurenti Assessore comune di Ronciglione;

Martina Ruggeri, eccellenza sport judo, premiata da Federica Chiricozzi;

Raimondo Chiricozzi, premio alla dedizione AICS, premiato da Federica Chiricozzi;

Pippo Morlupi, eccellenza del territorio è stato premiato dal Sindaco di Capranica Pietro Nocchi.

Federica Chiricozzi coordinatrice danza, coreografa premiata da Maurizio Oriente con un suo bellissimo dipinto.

Federica Chiricozzi, presidente del Comitato provinciale AICS di Viterbo, ha rivolto un ringraziamento ai giovani del servizio civile che si sono prodigati in maniera eccellente alla buona riuscita dell’evento, all’amministrazione comunale di Capranica e al Sindaco Pietro Nocchi per la collaborazione che rivolge alle associazioni AICS e alle loro iniziative. Ha poi rivolto parole di ringraziamento a Francesco Laurenti assessore al Comune di Ronciglione. Federica Chiricozzi ha quindi concluso la serata-spettacolo con un ringraziamento speciale allo sponsor DOLCE TUSCIA, che ha addolcito la serata con i panettoni che hanno ricevuto il premio MAXIMO per il miglior panettone al cioccolato del 2025, e altri riconoscimenti culinari.

IL PREMIO ECCELLENZE “Ensō”

Nel creare il premio per le Eccellenze AICS, Federica Chiricozzi ha scelto l’Ensō, il cerchio sacro della tradizione zen, come simbolo guida. La sua interpretazione non è soltanto estetica, ma profondamente valoriale. L’Ensō rappresenta infatti l’energia, il movimento e la continua evoluzione, elementi che Federica riconosce come fondamentali nello sport, nell’arte e nella crescita personale. Il tratto aperto del cerchio simboleggia la possibilità, lo spazio in cui ogni atleta, istruttore e associazione può continuare a migliorare, imparare e trasformarsi. Allo stesso tempo, la forma circolare richiama l’unità e la coesione dell’AICS: un insieme di realtà diverse, ma unite da una visione comune fatta di impegno, passione e comunità.

L’imperfezione naturale del gesto, propria dell’Ensō, è un tributo alla resilienza e alla tenacia di chi ogni giorno sceglie di mettersi in gioco.

Con questo simbolo, Federica ha voluto celebrare un’eccellenza che non è soltanto risultato, ma percorso: il coraggio di provarci, la costanza nel migliorarsi e la bellezza unica di ogni cammino.