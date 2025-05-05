Le spiagge della Tuscia sono in buona salute

Ok da Arpa e Regione alla balneazione, spiagge 'Eccellenti', monitoraggio per alcune zone dei laghi

05/05/2025 - 07:03

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Arriva il benestare di Arpa e Regione Lazio alla balneazione sulle spiagge del litorale viterbese e dei laghi: promosse a pieni voti. Sotto controllo per Cianobatteri due zone dei laghi di Bolsena e Vico.

Tutto pronto per la prova costume dunque, manca solo il tanto atteso sole, che per quest'anno si fa desiderare, tra nebbia, acquazzoni e trombe d'aria. la valutazione risulta 'eccellente', il massimo desiderabile: Montalto di Castro, tarquinia, Comune di Bolsemna, Capodimonte, Gradoli e Grotte di Castro, Marta, Montefiascone e San Lorenzo Nuovo per il lago di Bolsena; Caprarola e Ronciglione per il lago di Vico.

Non adibite alla balneazione, per motivi 'logistici', perché zone militari, vicino alle foci di fiumi o in zone portuali la foce del fiume Fiora a Montalto di Castro, la zona del poligono militare e la foce del fiume Marta a Tarquinia e i porti di Capodimonte, Bolsena e Marta per i laghi.

Quattro punti invece necessitano di monitoraggio, in quanto la concentrazione di Cianobatteri è risultata al limite della normativa individuata dall'Istituto Superiore di Sanità: si tratta del Fosso Il Fiume a San Lorenzo Nuovo, Fosso Il Tavolino a Capodimonte per il lago di Bolsena, una zona di Capralora e una di Ronciglione per il lago di Vico.