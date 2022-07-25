Le migliori categorie di comparatori di prezzo per risparmiare in tempo di crisi

25/07/2022 - 13:46



Gli italiani sono sempre stati considerati un popolo di risparmiatori, e chi più chi meno vuole trovare il miglior affare, soprattutto in periodi di crisi. In questo senso internet e il commercio online hanno incentivato la concorrenza, inondando la rete con offerte che sembrano sempre convenienti ma che spesso non si rivelano tali.

Per riuscire a districarsi in questa marea di proposte i siti di comparazione prezzi e recensioni di prodotti ci aiutano a trovare il miglior affare con pochi click. Ma come funzionano? È molto semplice, basta digitare il nome del prodotto che si desidera acquistare e il comparatore di prezzi, che è un aggregatore di e-commerce e siti, ce lo presenterà in ordine (di solito) dal prezzo più basso.

Esistono comparatori di prezzo specializzati, come per l’elettronica o il settore dei viaggi con i voli e le destinazioni, come quelli multicategoria che sono tra i più seguiti. Vediamo in seguito i più utilizzati in Italia.

Comparatori Turistici

In periodo di vacanze non possiamo non nominare i tanti siti di comparazione turistici che ci permettono di trovare la soluzione più economica per viaggiare, soprattutto visti i prezzi sempre più cari. I più utilizzati sono per esempio Trivago.it, uno dei più importanti comparatori turistici a livello europeo specializzato nella ricerca di hotel e attrazioni turistiche. Agli utenti mette a disposizione un database di oltre 500.000 hotel sparsi per il mondo.

e-Dreams.it è un comparatore turistico a 360 grandi, in quanto specializzato nella ricerca anche dei voli low cost, oltre agli hotel, i viaggi last-minute, le crociere e i pacchetti vacanze. Si tratta del miglior sito di comparazione prezzi per soggiorni nel sud d’Europa. Expedia.it è invece il comparatore turistico leader mondiale per la prenotazione di voli, hotel e noleggio auto e si differenzia dagli altri in quanto offre servizi specifici per il mercato dei viaggi di lavoro.

Comparatori di prezzo per elettricità e gas

Il recente aumento delle tariffe di luce e gas (e per i viterbesi anche dei rifiuti) ha creato non poco disagio alla popolazione italiana, e la necessità di contrattare il servizio al prezzo migliore può fare la differenza per molti. I comparatori di prezzo per elettricità e gas ci vengono in aiuto proponendoci le offerte dei migliori operatori che possiamo contrattare nella nostra zona di residenza. Oltre al prezzo, per chi cerca altre caratteristiche per fare la sua scelta, su questi siti può trovare le offerte migliori in base alle sue esigenze.

Comparatori di prezzi per betting e gambling online

Il settore delle scommesse e dei giochi d’azzardo in Italia ha assunto dimensioni sempre più importanti dalla loro legalizzazione, e ad oggi insieme valgono circa 150 miliardi di euro all’anno. L’incremento esponenziale delle proposte online ha reso necessario anche per questo settore la nascita di comparatori di prezzo e siti di recensioni, che grazie ad alcuni dei loro report più recenti aiutano moltissimi utenti nella scelta del miglior servizio.

Comparatori di prezzi per beni di largo consumo

I comparatori di prezzi di questa categoria sono tra i più utilizzati in ogni periodo dell’anno, in quanto permettono al consumatore di confrontare i prezzi di milioni di prodotti divisi per ogni categoria merceologica. Oltre ai comparatori generalisti, ne esistono alcuni per specifiche categorie di beni, come ad esempio gli pneumatici.

Trovaprezzi.it è il comparatore di prezzi generico italiano più conosciuto, con ben 13 milioni di utenti unici al mese. Oltre alla possibilità di trovare prodotti per tantissime categorie, quello che più lo rende interessante sono le classifiche sempre aggiornate e la garanzia che include i rivenditori più affidabili. Idealo.it invece è un progetto nato in Germania che ha 140 milioni di offerte provenienti da oltre 30.000 negozi con cui opera. È il portale su cui è possibile comparare veramente di tutto. Inoltre, per aiutare i consumatori a fare il miglior acquisto possibile, mette a disposizione i test e le recensioni dei clienti.

Su Kelkoo.it è possibile trovare tutte le categorie merceologiche più importanti, a partire dai viaggi, le auto, le case, passando per l’elettronica e arrivando fino alla gastronomia. Le tante occasioni che si possono trovare sono dovute alla continua pubblicazione delle offerte delle migliori marche con cui collabora, che ne garantiscono anche l’affidabilità.

Comparatori per assicurazioni

Un altra categoria di comparazione prezzi che riesce a farci risparmiare è quella dei comparatori di assicurazioni auto. Il crescente aumento delle tariffe ha spinto moltissime persone ad affidarsi ai servizi delle compagnie online, che grazie a una struttura più snella riescono a offrire prezzi più vantaggiosi. Il prezzo però non è l’unica variabile importante quando si parla di assicurazioni auto, e i siti di comparazione possono mostrarci tutti gli altri parametri che servono per fare la scelta più idonea facendoci risparmiare.

Conclusioni

In definitiva i comparatori di prezzo per prodotti e servizi hanno assunto un ruolo sempre più importante nella nostra vita quotidiana, soprattutto in periodi di magra come quello che stiamo passando. Sicuramente avremmo potuto nominare tanti altri comparatori di prezzo specializzati, ma per accontentare la maggioranza ci siamo concentrati sui più comuni da trovare sul web. Buon risparmio a tutti!