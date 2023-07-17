Le colonne sonore di Morricone in concerto ad Acquapendente

Sabato 22 luglio all'anfiteatro Cordeschi musica da cinema con l'Orchestra Xilon

17/07/2023 - 14:12



Le colonne sonore di Morricone in concerto ad Acquapendente

Sabato 22 luglio all'Anfiteatro Cordeschi musica da cinema con l'Orchestra Xilon

ACQUAPENDENTE - Una serata all'insegna della musica da film quella di sabato 22 luglio 2023 all'Anfiteatro Cordeschi di Acquapendente. Qui, nella splendida cornice di uno dei rari teatri 'elisabettiani' in Italia, alle ore 21.00 si esibirà l'Orchestra Xilon in un concerto dedicato alle più belle colonne sonore cinematografiche di Ennio Morricone. L'evento fa parte del cartellone di 'A cielo aperto', la rassegna estiva del Teatro Boni con direzione artistica di Sandro Nardi.

Diretta da Paolo Matteucci, che ne promosse la nascita a Roma nel 2006, l'Orchestra Xilon è composta da 33 musicisti accuratamente selezionati per le loro eccellenti qualità tecniche e musicali. La formazione internazionale è protagonista di un'intensa attività concertistica in cui alterna un repertorio molto vario, dalla musica da camera ai classici di jazz e tango, dal patrimonio operistico fino alle interpretazioni di colonne sonore dei film, come quelle composte dal grande Morricone che regaleranno al pubblico aquesiano intense emozioni per capolavori assoluti e indimenticabili.

'A cielo aperto' è una rassegna del Teatro Boni con il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio. L'Anfiteatro Cordeschi si trova ad Acquapendente (VT) in Via Onanese 3. I biglietti si possono prenotare online sulla piattaforma Vivaticket. Per informazioni: 334.1615504 - www.teatroboni.it.



ACQUAPENDENTE - Una serata all'insegna della musica da film quella di sabato 22 luglio 2023 all'Anfiteatro Cordeschi di Acquapendente. Qui, nella splendida cornice di uno dei rari teatri 'elisabettiani' in Italia, alle ore 21.00 si esibirà l'Orchestra Xilon in un concerto dedicato alle più belle colonne sonore cinematografiche di Ennio Morricone. L'evento fa parte del cartellone di 'A cielo aperto', la rassegna estiva del Teatro Boni con direzione artistica di Sandro Nardi.

Diretta da Paolo Matteucci, che ne promosse la nascita a Roma nel 2006, l'Orchestra Xilon è composta da 33 musicisti accuratamente selezionati per le loro eccellenti qualità tecniche e musicali. La formazione internazionale è protagonista di un'intensa attività concertistica in cui alterna un repertorio molto vario, dalla musica da camera ai classici di jazz e tango, dal patrimonio operistico fino alle interpretazioni di colonne sonore dei film, come quelle composte dal grande Morricone che regaleranno al pubblico aquesiano intense emozioni per capolavori assoluti e indimenticabili.

'A cielo aperto' è una rassegna del Teatro Boni con il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio. L'Anfiteatro Cordeschi si trova ad Acquapendente (VT) in Via Onanese 3. I biglietti si possono prenotare online sulla piattaforma Vivaticket. Per informazioni: 334.1615504 - www.teatroboni.it.