LazioCrea, Romoli si congratula con Giuseppe Sacco per la nomina a presidente

Soddisfazione per la nomina del sindaco di Roccasecca: 'Un riconoscimento al suo percorso istituzionale'

27/06/2026 - 09:44



VITERBO - Il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, ha espresso le proprie congratulazioni a Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca, nominato presidente di LazioCrea, la società in house della Regione Lazio che supporta l'amministrazione regionale nella gestione di servizi strategici e nello sviluppo di progetti nei settori dell'innovazione digitale, della sanità, della cultura e della valorizzazione del patrimonio pubblico.

Romoli ha rivolto al neo presidente un messaggio di auguri, sottolineandone le qualità amministrative e umane maturate nel corso della sua esperienza istituzionale.

'Rivolgo a Giuseppe Sacco le mie più sincere congratulazioni per questo prestigioso incarico. Ho avuto modo di apprezzarne nel tempo le capacità amministrative e sono certo che saprà guidare LazioCrea con competenza e senso di responsabilità, contribuendo a rafforzare un organismo centrale per l'attuazione delle politiche della Regione Lazio e per i servizi rivolti ai cittadini', ha dichiarato il presidente della Provincia.

Romoli ha inoltre evidenziato come la nomina rappresenti il giusto riconoscimento di un percorso costruito con impegno e dedizione, formulando a Sacco i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

'Questa nomina rappresenta il giusto riconoscimento di un percorso istituzionale costruito con impegno e dedizione. A Giuseppe rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà affrontare questa nuova sfida con la serietà che ha sempre contraddistinto il suo operato', ha concluso Romoli.

La nomina di Sacco alla guida di LazioCrea segna un nuovo capitolo per la società regionale, chiamata a svolgere un ruolo strategico nell'attuazione delle politiche della Regione Lazio e nella gestione di servizi fondamentali per cittadini e pubbliche amministrazioni.